Santi Cañizares se rinde a Mateu Alemany tras el fichaje de Lookman: "Es el mejor gestor y el que más suerte tiene"

El exfutbolista y ahora comentarista deportivo Santi Cañizares ha aprovechado la retransmisión de la final de la Copa del Rey en el programa 'Tiempo de Juego' para analizar la figura de Mateu Alemany, el director de fútbol del Atlético de Madrid. Sus comentarios han destacado tanto la capacidad de gestión del ejecutivo como un factor que, a su juicio, le acompaña siempre: la suerte.

El mejor gestor y el más afortunado

Tras un gol recibido por uno de los equipos, Cañizares exculpó primero al guardameta al asegurar que se trataba de un "disparo prácticamente imparable", para después centrar su atención en Alemany. "No solamente es el mejor gestor que hay de los equipos de fútbol, sino que además es que más suerte tiene", ha afirmado con rotundidad el comentarista.

En su análisis, Cañizares ha subrayado el gran rendimiento que está obteniendo el club rojiblanco bajo la dirección de Alemany. "Hombre, imagínate la semana lo que le está dando al Atlético de Madrid", ha añadido, utilizando una frase irónica, "No es bueno ni con suerte", para enfatizar la exitosa combinación de talento y fortuna que le atribuye.

Para el exportero, el impacto de su llegada ha sido tan positivo que su fichaje ya está más que justificado económicamente. "Si ya ha rentabilizado con el pase a Champions, por ejemplo, su fichaje", ha sentenciado Cañizares, poniendo en valor la consecución de objetivos deportivos clave como prueba del éxito inmediato de su gestión.

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