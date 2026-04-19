Jokin Aperribay, en Tiempo de Juego: "En Navidad pensábamos que la temporada de la Real Sociedad iba a ser horrorosa y hoy la hemos convertido en histórica"

La emoción por un título histórico ha podido con Jokin Aperribay. El presidente de la Real Sociedad no ha podido contener las lágrimas tras la victoria de su equipo en la final de la Copa del Rey en la tanda de penaltis y durante la entrevista con Juanma Castaño en 'el Tramo Final de Tiempo de Juego' ha confesado su estado de nerviosismo durante el encuentro. "Estaba intentando aguantar, pero no podía, no podía. Lo he pasado fatal", ha admitido visiblemente emocionado.

El presidente ha relatado la tensión que ha vivido desde el palco, especialmente con el empate del Atlético. "Cuando han empatado, ellos han tenido dos seguidas, ¿no? Un cabezazo, un balón cruzado", ha recordado sobre los momentos en los que vio el partido "muy chungo". Aperribay ha reconocido que la prórroga ha sido disputada, con ocasiones para ambos equipos, antes de que la final se decidiera desde los once metros.

Un título para la historia

Al ser preguntado por el momento más especial tras el pitido final, Aperribay ha destacado el agradecimiento de sus jugadores. "La cara de los jugadores, las gracias. Ha habido muchos jugadores que me han dicho muchísimas gracias. Es verdad que me ha llegado al corazón", ha explicado, además de mencionar los abrazos con su mujer, hijos, hermanos y compañeros del consejo de administración.

Hemos convertido una temporada horrorosa en una histórica" Joki Aperribay presidente de la Real Sociedad

Aperribay ha puesto en valor la trayectoria del equipo, que ha transformado por completo las expectativas de la temporada. "Hace no mucho, cuatro meses, en Navidades, estábamos pensando que iba a ser una temporada horrorosa de la Real, y hoy la hemos convertido en una temporada histórica", ha sentenciado. El presidente ha recordado los pocos títulos del club para subrayar la magnitud del éxito: "No tenemos tantos títulos, en el 81, en el 82, la Supercopa en el 82, la Copa en el 87, el título de chicas en el 19, y el veintiuno, y hoy".

El presidente ha tenido palabras de elogio para el guardameta Marrero, decisivo en la tanda de penaltis. "Es un fenómeno, ha demostrado una personalidad tremenda en el partido, y los dos penaltis que ha parado han sido extraordinarios", ha afirmado sobre el portero.

EFE Unai Marrero

A diferencia de muchos aficionados, Aperribay no ha apartado la mirada durante la suerte de los penaltis. "He mirado con muchísima confianza hacia Marrero, porque es un gran parador de penaltis", ha revelado. A pesar de que el club llevaba "17 años sin ganar una tanda de penaltis", con la única excepción de una contra Osasuna, la actuación del portero ha sido clave. "Ha parado los dos primeros Marrero y empezamos con una ventaja ahí", ha concluido.

Finalmente, Jokin Aperribay ha enviado un mensaje a los seguidores de la Real Sociedad. "Lo más importante es que celebremos y que la gente vuelva con muchísima calma", ha pedido, en referencia a la celebración oficial planificada para el lunes en Donosti. El presidente ha agradecido el "comportamiento extraordinario" tanto de su afición como la del Atlético de Madrid, que "han hecho que el partido sea grande". Sobre la promesa de invitar a comer a todos los socios, ha bromeado con la logística: "Lo que pasa es que no hay sitio para todos", aunque ha dejado la puerta abierta a hacerlo "por turnos".