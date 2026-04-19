Unai Marrero, el héroe de la Real Sociedad, se sincera con Juanma Castaño: "Había un plan, lo he seguido y ha salido"

Unai Marrero, portero de la Real Sociedad, ha sido el gran protagonista de la jornada. Tras una actuación memorable en la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, el guardameta no pudo contener la emoción al ver a su familia en la grada. "Cuando he visto a mi familia, me he emocionado", ha confesado en una entrevista con Juanma Castaño en el tramo final de Tiempo de Juego.

Un plan estudiado

El guardameta ha explicado que su éxito no ha sido fruto de la casualidad, sino de una estrategia bien definida. "Había un plan, he seguido ese plan y ha salido", ha afirmado Marrero. Su rendimiento ha sido elogiado por figuras como Santiago Cañizares, quien ha destacado que el portero ha estado "muy bien todo el partido", más allá de la decisiva tanda de penaltis.

EFE Unai Marrero detiene el lanzamiento de Julián Álvarez en la tanda de penaltis ante el Atlético de Madrid

Marrero ha revelado que sabía que sería titular desde el lunes, un secreto que solo compartió con su madre y su novia. "Sé que no me van a fallar, así que le cuento todo", ha comentado sobre la confianza en su círculo más cercano. Para manejar la presión, ha recurrido a técnicas de preparación mental: "He estado visualizando un poco positivamente para que estuviese con confianza, con energía, luego también respiraciones para estar calmado, preparado".

La clave en los penaltis

Durante la tanda de penaltis, el portero tenía estudiados a los lanzadores rivales. Aunque en uno de los lanzamientos el plan inicial era otro, su intuición fue clave. "Me intuía que era cruzada, he pensado que lo iba a cambiar, y, bueno, ha cambiado y y contento", ha detallado sobre una de las paradas. Su mentalidad ha sido fundamental: "Yo siento que el jugador que que lanza tiene mucho que que perder, y yo mucho que ganar, voy con toda la confianza. Preparo lo máximo posible, y y el que tiene presión es el lanzador".

Respecto a su futuro en la Real Sociedad y la competencia con Álex Remiro, Marrero ha preferido mostrarse cauto y centrarse en el presente. "Yo hoy voy a disfrutar de esta noche", ha sentenciado, evitando profundizar sobre su rol en el equipo a largo plazo. A pesar de su prudencia, se ha recordado que el joven portero ha renovado recientemente y está considerado como el portero del futuro del club.