Las dudas de Paco González con Xabi Alonso: "Salva los muebles, pero no creo que aceptara el reto del Real Madrid para jugar así"

FC Barcelona y Real Madrid disputaban en Arabia Saudí su segundo Clásico de la temporada, con el objetivo de conquistar su primer título: la Supercopa de España. Y para buscar esa victoria, Hansi Flick apostó por su once de gala, al que regresaban Lamine Yamal y Lewandowski, que no jugaron contra el Athletic en la semifinal. Y Xabi Alonso, por su parte, cambiaba a Rüdiger por Huijsen y dejaba en el banquillo a un tocado Kylian Mbappé, que aterrizó en Yeda el viernes por la noche.

EL MADRID PLANTA CARA PERO SE VA DE VACÍO

Desde el pitido inicial quedaron claras las intenciones de los dos equipos. Los azulgranas se adueñaron del balón y los madridistas, replegados, buscaban sorprender con transiciones rápidas. Y así fue como Vinicius, tras romper en velocidad Cubarsí, perdonó el primer gol del partido en un mano a mano con Joan García.

EFE Los jugadores del Barcelona celebran el 3-2 de Raphinha contra el Real Madrid.

El Barça, con el paso de los minutos, supo enfriar el encuentro a base de posesiones largas y se acercó al área blanca con un tímido disparo de Raphinha que desvió Courtois sin problemas.

Y después del 'refresquito' el partido enloqueció con hasta cuatro goles. Primero golpeó Raphinha en el minuto 36 marcando el 1-0. Y ya en el tiempo de descuento anotaron Vinicius, Lewandowski y Raphinha. El '7' del Madrid realizaba una gran jugada individual por la banda izquierda y marcaba el 1-1 en el 47'. El ariete polaco colocó el 2-1 en el electrónico tras una maravillosa asistencia de Pedri. Y el canterano madridista puso el 2-2 con un remate forzado a la salida de un córner en el minuto 51.

Tras el descanso, fue el Real Madrid el que llevó la iniciativa y puso en apuros a Joan García hasta en tres ocasiones con disparos de Vinicius y Rodrygo. Mientras que el Barcelona empezaba a notar el cansancio, por eso Flick movió el banquillo dando entrada a Ferran Torres y Dani Olmo.

EFE Ceballos se lamenta con la derrota del Real Madrid contra el Barcelona.

Unos cambios que dieron aire a los pupilos de Hansi Flick, que volvieron a adelantarse en el marcador gracias a un gol de Raphinha , después de que su disparo desde la frontal del área golpeara en Raúl Asencio (3-2). Un tanto que impidió al Real Madrid conquistar el primer título de la temporada ante su gran rival.

LAS DUDAS DE PACO GONZÁLEZ

A la conclusión del partido, Paco González quiso analizar cómo afectaba esta derrota a Xabi Alonso. "Hay mucho de lo que hablar, pero sobre todo en el Real Madrid. Yo creo que Xabi Alonso salva los muebles", comentaba el director de Tiempo de Juego.

Manolo Lama, por su parte, se mostró más contundente. "Seguro. Seguro que salva los muebles. Ha ganado al Atlético 2-1 y ha perdido metiendo al Barcelona en su área en los últimos minutos", aseguró sobre la continuidad del entrenador tolosarra en el banquillo blanco.

Pese a la rotunda opinión del narrador, Paco González mostró algunas dudas al respecto y señaló: "Sí, puede que tengas razón. Pero el Real Madrid ficha a jugadores por lo que saben hacer con el balón y, al final, solo ha tenido un balón un rato. Aunque todos se han puesto el mono de trabajo y podía haber ganado porque ha tirado más veces a portería".

El director de Tiempo de Juego fue más allá y dijo: "Pero no sé si esto era lo que tenía en la cabeza Xabi Alonso cuando aceptó el reto del Real Madrid y pensaba más en hacer un equipo dominador".