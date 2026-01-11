TIEMPO DE JUEGO
Manolo Sanchís, excapitán del Real Madrid, tras la derrota en la Supercopa de España ante el Barça: "Me parece que ha sido un partido muy correcto, pero esa no es la filosofía de juego para el resto de temporada"
El exjugador del equipo blanco fue crítico con la forma de jugar del conjunto merengue
Madrid - Publicado el - Actualizado
2 min lectura0:49 min escucha
Ni goleada ni derribo. Lógica. La Supercopa fue para el mejor, el FC Barcelona, que llegó en mejor momento y el que mostró más prestaciones, más acierto y más ambición. Pero sin la avalancha que se presumía, sin sonrojo ante un Real Madrid frágil pero que se agarró al partido hasta cuando pudo.
manolo sanchís
El excapitán del Real Madrid y actual comentarista de Tiempo de Juego fue muy claro con el papel de su equipo en la final de la Supercopa de España: "El partido de hoy, como he dicho, que me parece que ha sido un partido muy correcto por parte del Madrid, no da ninguna solución a futuro para lo que el Madrid, yo creo que todos esperamos de lo que pueda hacer"
Sanchís lamentó que el Real Madrid abandonara "directamente el gobierno del partido para que el Barça decidiese": "Ha tenido sus ocasiones al contraataque, pero yo creo que esa no es la filosofía del juego del Madrid para el resto de temporada". Por ello, para el excapitán merengue, el partido "no suma nada positivo con respecto a lo que viene por delante".
Un Sanchís que reconoció además que "no veo en riesgo por este partido a Xabi, pero sí que veo, sigo teniendo la misma duda, de cómo va a afrontar el Madrid los meses que vienen".
xabi alonso
Xabi Alonso lamentó la derrota de su equipo en la final de la Supercopa de España, en un partido en el que, en su opinión, estuvieron "cerca" de llegar a los penaltis, a la vez que ensalzó "la gran actitud" y el "gran compromiso" de su equipo.
"Hay una mezcla de emociones. Por un lado, la decepción de no haber podido ganar el título y no ganar la final, pero orgullosos porque hemos dado la cara todo el partido. Hemos competido y lo hemos intentado hasta el final. Ha sido un partido muy parejo, con diferentes momentos y circunstancias. Hemos estado muy cerca, con esas dos últimas ocasiones para empatar y llegar hasta el final", analizó.
"El equipo ha tenido una gran actitud y un gran compromiso. Teníamos que aguantar el balón... hay que ajustar bien. No hemos concedido en los primeros 30 minutos y en una pérdida hemos encajado ese primer gol. Al descanso nos fuimos con el 2-2 y la segunda parte ha sido bastante competida e igualada. Hemos estado cerca. En el rechace hemos encajado el 3-2... Estaba convencido de que podíamos empatar el partido, pero no tuvimos acierto en las dos últimas ocasiones”, comentó