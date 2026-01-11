Dani Senabre enciende las alarmas en el Barcelona tras ganar al Real Madrid en la final de la Supercopa de España: "En Europa va a ser muy difícil"

El colaborador de Tiempo de Juego, Dani Senabre, ha analizado la reciente victoria del FC Barcelona sobre el Real Madrid en la final de la Supercopa de España. Para Senabre, el valor del triunfo va más allá del trofeo, ya que considera que lo más importante es debilitar al Madrid en la lucha por el resto de títulos, como LaLiga. "Ganarle la partida al Madrid, que el Madrid, pues debilitarlo, también si puede ser en la lucha por el título de Liga, todo esto importa mucho más", ha señalado en el programa dirigido por Paco González.

A pesar del resultado, el tertuliano ha confesado sentirse "más aliviado que eufórico", ya que en su opinión, el Real Madrid fue "bastante superior" durante la primera parte del encuentro. Según su análisis, el conjunto azulgrana se ha impuesto a pesar de haber jugado "muchos minutos a medio gas", incluso en partidos anteriores como contra el Atlético de Madrid.

El gran temor para Europa

El principal punto de preocupación para Senabre reside en la solidez defensiva del equipo de cara a los compromisos europeos. Ha destacado los problemas que ha tenido Koundé para "parar a Vinicius", una debilidad que podría costar cara contra rivales de mayor entidad. "A mí el miedo lo que me da es que si el Barça juega así, y tiene esta situación defensiva contra el Arsenal, contra el PSG, en Europa va a ser muy difícil", ha sentenciado.