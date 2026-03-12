El CD Alcoyano, "profundamente indignado" con el alcalde de Pamplona al comparar "apoyar a nuestro club con apoyar a presos terroristas"

El CD Alcoyano, equipo que milita en Segunda Federación, ha emitido este jueves un comunicado en el que muestra su profunda indignación con el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, en el que "establece una comparación directa entre nuestra entidad y un grupo de apoyo a presos terroristas", como explica el club en el texto que acompaña dicha comunicación.

"Desde el CD Alcoyano no vamos a aceptar ni normalizar este tipo de declaraciones. Consideramos profundamente desafortunado que el edil de una ciudad tan emblemática como Pamplona utilice comparaciones tan graves y ofensivas que se vinculen injustificadamente a nuestro club", denuncia el club.

Además de denunciar públicamente sus palabras, le piden rectificar: "Denunciamos públicamente estos hechos y exigimos el máximo respeto hacia nuestra entidad, nuestra historia y nuestra afición. El nombre del CD Alcoyano no puede ni debe ser utilizado en ningún contexto que lo relacione, directa o indirectamente, con el terrorismo o la política"

"Exigimos al alcalde de Pamplona una rectificación de sus palabras, así como una disculpa pública por unas declaraciones que consideramos totalmente inapropiadas", han concluido.

QUÉ HA DICHO EL ALCALDE DE PAMPLONA

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha mostrado este jueves su apoyo a la Korrika (una carrera que se celebra en todo el territorio de Euskal Herria) como una iniciativa de impulso al euskera "por encima de todo". La polémica viene por que hay quienes aprovechan para mostrar en la misma carteles de apoyo a los presos de ETA. Asiron dice que ese tipo de reivindicaciones son a título "personal" de cada participante.

UPN, PSN y PP de Pamplona han aprobado una declaración para retirar la subvención a la Korrika si se apoya al terrorismo en la misma, a lo que el alcalde ha dicho: "La Korrika es una carrera de apoyo al euskera por encima de todo y bueno, yo creo que también estamos de acuerdo en que a todos y todas nos gustaría que fuera precisamente eso. Que luego puede haber ahí gente que a título particular plantea sus reivindicaciones. Me da lo mismo que sea a favor del Alcoyano o del apoyo a la agrupación de los presos. Eso yo entiendo que son planteamientos particulares".