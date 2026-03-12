SALTO CON PÉRTIGA
Duplantis sigue haciendo historia y bate su propio récord del mundo con un salto de 6,31 metros
El saltador sueco estableció una marca de 6,31 metros y superó en un centímetro el anterior récord que poseías desde los Mundiales de Tokio.
El sueco Armand Duplantis estableció un nuevo récord del mundo de salto con pértiga, tras imponerse este jueves en la reunión Mondo Classic disputada en la ciudad sueca de Uppsala con una marca de 6,31 metros.
Duplantis, vigente campeón olímpico, mundial y europeo, superó en un centímetro la anterior plusmarca universal, que él mismo poseía con una altura de 6,30 centímetros desde los Mundiales disputados el pasado mes de septiembre en Tokio.
Esta es la decimocuarta ocasión en la que Armand Duplantis, de 26 años, mejora el récord mundial desde que en febrero de 2020 logró su primera plusmarca universal tras saltar 6,17 metros en la ciudad polaca de Torun.
