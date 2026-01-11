Alfredo Relaño, tajante sobre la imagen y el partido del Real Madrid frente al Barcelona: "No hay plan, no hay equipo ni hay proyecto"

El periodista Alfredo Relaño ha analizado la actuación del Real Madrid en la final de la Supercopa de España contra el Barcelona en el programa 'Tiempo de Juego'. Para Relaño, el equipo se encuentra en una 'posición de indefinición prolongada', ofreciendo una imagen más digna que contra el Atlético, pero sin un rumbo claro a pesar de que el resultado final fuese "apañado".

Sin plan ni funcionamiento

Según Relaño, el problema principal del equipo es estructural. "Cuando no hay funcionamiento, todos parecen malos", ha señalado, lamentando que en el club "no hay plan, no hay ir arriba, no hay ir abajo, no hay esperar, hay improvisaciones partido a partido". El periodista es contundente en su diagnóstico: "No hay plan ni hay equipo ni hay proyecto, y es demasiado tarde ya para esto".

Un genio arriba y un banquillo pobre

El analista ha criticado el planteamiento del equipo, que ha calificado como "jugar al cerrojo". "Sales a jugar al cerrojo ante un equipo al que admites que es superior", ha comentado. En este escenario, el equipo depende de la inspiración individual: "Tienes un genio arriba, que es Vinicius, que te mete un gol y y otro gol", ha afirmado, mostrando su descontento con esta forma de jugar.

Otro de los "grandes problemas" que Relaño ha identificado es "lo poco que aporta el banquillo". El periodista considera que hay "jugadores que son pesos muertos" y que la plantilla está "mal montada", sobre todo en la defensa. A su juicio, pese a que "los importantes estaban más o menos todos", la falta de un sistema impide que las rotaciones funcionen.

Finalmente, Alfredo Relaño ha expresado su decepción con la imagen global del club. Aunque no cree que este resultado sea definitivo para el futuro de Xavi, sí cuestiona la gestión actual: "No me figuro que el proyecto de Florentino del club que más dinero tiene en el mundo [...] no es un equipo que dé esta imagen".