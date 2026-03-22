Dani Senabre analiza la convocatoria de Joan García con la selección en una lista con cuatro porteros: "Hubiera sido llamativo..."

Luis de la Fuente presentó la última lista de convocados de la selección española antes de la definitiva para el Mundial 2026.

La gran novedad de la citación de 27 futbolistas para los amistosos contra Serbia y Egipto es la presencia de cuatro porteros, entre ellos Joan García.

La decisión ha generado debate y nuestro compañero Dani Senabre, en la previa del Barcelona-Rayo en Tiempo de Juego, ha calificado la situación como "rara".

Según Senabre, la sensación es que la convocatoria se ha hecho "para contentar o para todo el mundo", una opinión que apunta a un intento de equilibrio por parte del seleccionador.

Una decisión para contentar

El analista considera que llevar a un cuarto portero es una "solución intermedia" para no dejar fuera al guardameta del Barça, algo que "hubiera sido llamativo". Para Senabre, la conclusión es clara: "Lo han hecho para que todo el mundo esté contento", satisfaciendo tanto al jugador como a la afición, aunque el club probablemente preferiría que descansara.

Novedades y ausencias notables

Más allá de la portería, la lista incluye otras novedades importantes. El seleccionador ha llamado por primera vez al central Christian Mosquera, al extremo de Osasuna Víctor Muñoz]y al de la Real Sociedad, Ander Barrenetxea. Además, destaca el regreso de Carlos Soler al combinado nacional tras un largo período de ausencia.

En el capítulo de ausencias, la lista está marcada por las lesiones de jugadores como Mikel Merino, Nico Williams, Fabián Ruiz y Samu Omorodion.

Por decisión técnica, se han quedado fuera nombres habituales como Dani Carvajal, mientras que Marc Pubill no ha sido convocado por problemas en la rodilla.

La selección española se enfrentará a Serbia el 27 de marzo en La Cerámica y recibirá a Egipto el 31 de marzo en el RCDE Stadium, en los que serán los dos últimos amistosos preparatorios.