Pedro Martín analiza la posible roja de Cubarsí en el Athletic - Barcelona: "Esto sería roja si..."

En el partido entre el Athletic Club y el Barcelona, la polémica llegó en la segunda parte tras un pase hacia Iñaki Williams que le dejaba potencialmente solo ante portería. El delantero no pudo llegar al balón después de una falta de Pau Cubarsí. El árbitro José Luis Munuera Montero decidió sancionar la acción con tarjeta amarilla al considerar que el portero Joan García tenía muchas posibilidades de llegar al balón y que la falta de Cubarsí no fue intencionada. El director de Tiempo de Juego, Paco González, ha intervenido para ofrecer su visión sobre si la acción merecía o no la tarjeta roja.

No hay ocasión manifiesta de gol

Según el periodista, la jugada solo sería de expulsión bajo ciertas condiciones que, a su juicio, no se cumplen en la acción. "Esto sería roja si hubiera control de balón o posibilidad manifiesta de gol, o que fuera a posta lo que ha hecho Cubarsí", ha explicado González.

Pedro Martín colaborador de Tiempo de Juego descarta la intencionalidad del defensa en la jugada. "A posta no es, porque se cruzan y es falta y tarjeta amarilla, como mucho", ha sentenciado. Además, ha añadido un detalle que considera clave para descartar la tarjeta roja, asegurando que el balón no quedaba en disputa: "Pero que el balón va a llegar a Joan García seguro".