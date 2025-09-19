Confusión en el Betis-Real Sociedad por una tarjeta que podría haber acabado con la expulsión a Natan

Un tanto del colombiano Cucho Hernández para el Betis a los siete minutos y otro de Brais Méndez para la Real Sociedad, seis después, pusieron el 1-1 en el marcador al descanso del partido que disputaron en el Estadio La Cartuja, que abría la quinta jornada de LaLiga en Primera División y que en su primera mitad ha sido intenso y con ocasiones de gol en las dos portería.

confusión

En el minuto 34 de la primera parte, se produjo una jugada en la que un jugador del Betis vio la cartulina amarilla por una falta sobre Mikel Oyarzabal.

En un primer momento, durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, todos los comentaristas pensaban que la amarilla había sido para Natan, sin embargo, minutos después, el propio Natan realizó otra falta dura al parar un contragolpe de Kubo. Falta que le supuso la amarilla.

Imagen de la tarjeta confusa entre Natan y Amrabat

Desde el banquillo de la Real Sociedad reclamaban la expulsión porque pensaban que esa primera acción sobre Oyarzabal el amonestado había sido Natan, sin embargo, el amonestado fue Amrabat que también estaba en la jugada.

EFE Amrabat y Natan, junto con Mikel Oyarzabal

explicación

Tal y como contamos en Tiempo de Juego, y tras ver la jugada repetida en numerosas ocasiones, ya se pudo ver que el colegiado Busquets Ferer sacó la tarjeta amarilla al aire y después, fue Amrabat quien preguntó al colegiado por esa amonestación y le confirmó que había sido para él, por ello, Natan realizó esa dura acción sobre Kubo.

