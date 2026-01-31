"No usar nunca a Cazorla es necedad porque es el jugador que más confianza genera en los demás; el que no lo quiera ver está ciego"

La situación de Santi Cazorla en el Real Oviedo se ha convertido en un tema central de debate. Durante la retransmisión en 'Tiempo de Juego' del encuentro que enfrentó al equipo asturiano con el Girona, los comentaristas han expuesto sus opiniones contrapuestas sobre la gestión de los minutos del centrocampista, cuya ausencia en el campo sigue generando controversia.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Santi Cazorla, durante un partido con el Oviedo

Heri Frade ha calificado como una "necedad" del entrenador Guillermo Almada no alinear a Cazorla, argumentando que es el futbolista que más confianza genera en sus compañeros. Según esta visión, su presencia en el campo impone respeto tanto en los rivales como en los árbitros, y no entender su valor es estar "ciego".

Un debate sobre su impacto

Frente a esta postura, Paco González ha querido matizar las expectativas, señalando que Cazorla, a sus casi 40 años, "no es Gandalf, o sea, no es un mago que pueda hacer que funcione esto". No obstante, también se ha recordado que el jugador ha tenido actuaciones destacadas cuando ha jugado, como en un partido contra el Rayo Vallecano.

EFE Cazorla en el Oviedo - Mallorca

A pesar de su calidad, el propio Paco ha afirmado que lo que realmente necesita el equipo para dar un salto cualitativo es "un tío bueno arriba que meta goles", un perfil del que actualmente carece.

La preferencia por el físico

La discusión también ha abordado el criterio del cuerpo técnico. Se ha mencionado que tanto el anterior entrenador, Paunovic, como el actual, han preferido apostar por "piernas y poco fútbol", un estilo que choca con las características de Cazorla.

En este sentido, ha surgido una interesante reflexión sobre lo que han descrito como la "paradoja del fútbol". Marcos López ha llegado a la conclusión de que "si Míchel tuviese a Cazorla, estaría jugando Cazorla antes que Lemar en el Girona y lo estaría haciendo fantástico", destacando el contraste de estilos entre banquillos.

Mientras el debate transcurría, la realidad en el campo confirmaba la situación del jugador. El programa ha informado de que los futbolistas que salían a calentar eran Fonseca, Borja Sánchez y Paulino de la Fuente, pero ni rastro del internacional español, que seguía en el banquillo. Y mientras tanto, cada vez que salía su imagen en los videomarcadores del Tartiere, la afición respondía con aplausos.

segunda parte

El capitán del Oviedo finalmente jugó unos minutos en la segunda parte. Se retiró Alberto Reina y entró Cazorla por él en el minuto 64.