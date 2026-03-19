Haaland 'se pasa' al ajedrez e invierte en un nuevo circuito mundial: "Es un juego increíble y tiene claras similitudes con el fútbol"

El futbolista noruego Erling Haaland, del Manchester City, participará como inversor en un nuevo circuito mundial de ajedrez, el 'Total Chess World Championship Tour', convencido de que la competición "puede convertir el ajedrez en un deporte aún más popular en todo el mundo".

El delantero del Manchester City invierte en Norway Chess, que tiene previsto lanzar el año que viene el nuevo circuito mundial de ajedrez 'Total Chess World Championship Tour'. "El ajedrez es un juego increíble. Agudiza la mente y tiene claras similitudes con el fútbol. Hay que pensar rápido, confiar en los instintos y anticipar varios movimientos. La estrategia y planificación lo son todo", dijo Haaland a la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

Cordon Press Imagen de un tablero de ajedrez.

"Invierto en Norway Chess porque creo que el nuevo 'Total Chess World Championship Tour' puede convertir el ajedrez en un deporte aún más popular para los espectadores de todo el mundo. El equipo detrás de Norway Chess ya ha hecho un trabajo impresionante haciendo crecer el evento, y unirme al proyecto era demasiado emocionante como para dejarlo pasar", agregó.

El nuevo circuito contará con cuatro torneos al año en diferentes ciudades, en los que se coronará a un campeón mundial en tres disciplinas -ajedrez clásico rápido, rápido y relámpago- y cuenta con el respaldo de la FIDE. Además, está previsto celebrar un torneo piloto este otoño, mientras que cada temporada contará con un premio mínimo de 2,3 millones de euros.

"El ajedrez, al igual que el fútbol, siempre ha sido un lenguaje global de estrategia y creatividad. Ver a un deportista de talla mundial como Erling Haaland unirse al 'Total World Chess Championship Tour' es una señal clara de la atención global y la relevancia cultural de que goza hoy en día el ajedrez", señaló el presidente de la FIDE, Arkady Dvorkovich.