COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego_Paco Lama y Juanma_Imagen principal
Tiempo de Juego

FÚTBOL

Infantino, presidente de la FIFA: "Estamos comprometidos a utilizar el poder del Mundial y del fútbol para promover la paz"

El presidente de la FIFA hace un llamamiento a la paz en el mundo

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un acto en Nueva York

EFE

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un acto en Nueva York

Agencia EFE

Publicado el

1 min lectura

El presidente de la Federación Internacional del Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, hizo este jueves un llamamiento a la paz y reiteró el papel fundamental del fútbol para unir a las personas en tiempos de agitación geopolítica.

"La FIFA no puede resolver conflictos geopolíticos, pero estamos comprometidos a utilizar el poder del fútbol y de la Copa Mundial para promover la paz", dijo el presidente Infantino durante el consejo del organismo este jueves en Zúrich (Suiza).

Asimismo, señaló que espera que todos las selecciones participantes en el próximo Mundial compitan con espíritu de "juego limpio" y "respeto mutuo".

Durante este consejo de la FIFA, se aprobó de forma unánime el Informe Anual de 2025, en el que se incluye un presupuesto de 14.000 millones de dólares para el período entre 2027 y 2030.

"La FIFA está cumpliendo su misión de mejorar y promover el fútbol a nivel mundial mediante una reinversión de recursos", declaró Infantino.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Lo último

Tracking