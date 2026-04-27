Joao Almeida y Mikel Landa no correrán el próximo Giro

El ciclista portugués João Almeida (UAE Team Emirates-XRG) ha confirmado oficialmente que no participará en el Giro de Italia 2026, que estaba previsto como su gran objetivo de la temporada. La decisión se produce tras meses de complicaciones de salud que han impedido al corredor alcanzar el estado de forma necesario para competir en una gran vuelta.

A través de un comunicado en sus redes sociales, Almeida explicó que las enfermedades sufridas en los últimos meses han afectado críticamente su preparación.

"Desafortunadamente no estaré en la salida del Giro de Italia del próximo mes como estaba planeado. La enfermedad de los últimos meses ha afectado demasiado a mi preparación y significa que simplemente no estaré lo suficientemente listo a tiempo, lo cual es una pena porque es una carrera que me encanta mucho”, señaló el portugués en su cuenta oficial de Instagram.

Almeida iba a acudir a la ronda italiana con el objetivo de conseguir la victoria final, pero estos problemas persistentes de salud —que ya le obligaron a saltarse París-Niza y le condicionaron en la Volta a Catalunya, donde terminó en un discreto 38º puesto— han hecho imposible su participación

"Después de hablarlo con el equipo, decidimos que lo mejor era tomar un período de descanso y cambiar la concentración a nuevos objetivos más adelante en la temporada.

Todavía no nos hemos fijado esas nuevas metas, pero eso se hará con calma en las próximas semanas... Por ahora es el momento de descansar un poco primero y reconstruir las cosas lentamente", añadió el luso.

mikel landa

El ciclista español Mikel Landa (Soudal-Quick Step) está "decepcionado" al no poder participar en el Giro de Italia de este año por recomendaciones médicas, tras una pequeña fractura pélvica provocada por una caída en la Itzulia, al chocar con un vehículo de la organización.

Afirmó que está "obivamente decepcionado" al no poder participar en la competición de este año ya que "había trabajado para" recuperarse "de un invierno difícil" y "empezaba" a sentirse bien "de nuevo en Itzulia". El corredor vasco de 36 años abandonó el Giro de Italia 2025 tras romperse una vértebra en una caída en la primera etapa.

"Es una pena perderme el Giro de Italia, sobre todo porque estaba motivado para volver tras lo del año pasado. Pero la prioridad ahora es recuperarme y volver a ponerme en forma, y luego ya pensaremos en nuevos objetivos más adelante en la temporada", apuntó el ganador de dos terceros puestos en 2015 y 2022 en la 'corsa rosa'.

Landa debutó en marzo de este año con la Volta de Catalunya; un inicio retrasado debido a enfermedad. En abril, en la segunda etapa de la Itzulia Basque Country, tras la caída, las pruebas médicas identificaron la lesión, que ya "ha comenzado a curarse" pero que requiere "un periodo adicional de recuperación", informó en un comunicado.