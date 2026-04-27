Andrada pide disculpas tras su agresión a Pulido en el derbi disputado en el Alcoraz: "Estoy muy arrepentido y no lo volveré a hacer"

Vergonzoso, bochornoso, intolerable... Esos son algunos de los calificativos con los que la prensa de toda España se refiere a los hechos ocurridos este domingo por la tarde en el estadio del Alcoraz en los últimos instantes del derbi entre la Sociedad Deportiva Huesca y el Real Zaragoza. Un partido en el que los dos equipos se jugaban mucho y que ganaron los locales por 1 a cero.

Se vivieron momentos de mucha tensión, sobre todo al final del encuentro cuando el portero del Real Zaragoza, Esteban Andrada fue expulsado en el tiempo de descuento por agredir de un puñetazo en la cara al capitán del Huesca, Jorge Pulido. El guardameta argentino perdió los nervios y aunque luego se mostró muy arrepentido y pidió disculpas, se expone por ello a una sanción ejemplar de hasta 12 partidos.

VICTORIA DE LA SD HUESCA POR LA MÍNIMA

La SD Huesca se llevó el derbi aragonés al vencer al Real Zaragoza (1-0), en un partido en el que estuvo mejor el equipo visitante, que en la primera parte que falló un penalti, mientras que en el segundo periodo el Huesca fue superior en un final muy bronco.

El Huesca, nada más empezar el partido, en una primera llegada al área visitante, pudo inaugurar el marcador en el minuto 5 cuando Sielva lanzó un penalti que fue cometido por Saidu a Abad, pero Andrada le adivinó el lanzamiento raso y el portero zaragocista despejó el balón junto al poste derecho.

El Huesca no tenía las ideas claras, ni en el centro del campo ni de cara a la portería visitante y eso el Zaragoza lo aprovechó para llegar con peligro teniendo una clara ocasión en el minuto 25 con un despeje, en una gran estirada de Dani Gómez, a un cabezazo del delantero blanquillo a escasos centímetros de la portería azulgrana.

Tras el descanso, el Huesca salió mejor al partido y tuvo varias llegadas peligrosas al área visitante en los primeros minutos y bien pudieron adelantarse en el marcador en los minutos 50 y 53, a cargo de Luna. El dominio del Huesca se tradujo en otro penalti, en esta ocasión de Kodro a Jesús Alvarez, que volvió a lanzar Sielva transformándolo en el primer y único gol del partido en el minuto 65.

El gol encajado por el Zaragoza espoleó a los jugadores zaragocistas en busca del área contraria y del empate frente a un Huesca muy combativo y crecido con el marcador a su favor peleando cada balón como si fuera el último del partido.

Los dos entrenadores hicieron los cinco cambios entrando el partido en un ida y vuelta y un final muy bronco y caótico, que se saldó con la expulsión de Andrada en el último minuto del añadido 90+8 y Tasende 90+13, y por parte del Huesca a Dani Jiménez, 90+13, teniendo que jugar de porteros en los dos equipos jugadores de campo.

FICHA DEL PARTIDO

1 - SD Huesca: Dani Jiménez; Abad (Carrillo, m. 71), Piña (Agbekpornu, m. 78), Pulido, Ro (Liberto, m. 82); Alvarez, Sielva (Martín, m . 72); Luna, Mier, Portillo y Enrich (Enol, m. 72).

0 - Real Zaragoza: Andrada; Aguirregabiria, Insua, El Yamiq, Larios (Tasende, m 74); Mawuli (Guti, m. 74), Saidu (Moya, m. 85); Francho, Rober, Cuenca (Kodro, m. 57) y Dani Gómez (Pinilla, m. 85).

Gol: 1-0, m. 65, Sielva (penalti).

Árbitro: Dámaso Arcediano. (Comité Castellano-Manchego). Mostró tarjeta amarillas por parte del Huesca a Abad, Mier, y roja directa a Dani Jiménez, m. 90-13; y por parte del R. Zaragoza a Insua, Larios, Andrada, El Yamiq, Tasende y Andrada, roja directa en el minuto 90+8, y Tasende en el 90+13.

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo séptima jornada de Segunda División disputado en el estadio El Alcoraz entre la SD Huesca y el Real Zaragoza ante 8.150 espectadores.