Juanma Castaño, contundente sobre la agresión de Andrada en el Huesca - Zaragoza: "Siempre pensaría en el máximo"

El final del partido entre la Huesca y el Real Zaragoza ha estado marcado por la violencia. Con el tiempo ya cumplido, en el minuto 98, el portero del Zaragoza, Esteban Andrada, ha perdido los papeles y ha agredido al jugador del Huesca Jorge Pulido. El árbitro le ha mostrado la tarjeta roja directa, lo que ha desatado una tangana multitudinaria sobre el césped que ha requerido la intervención de la policía en el terreno de juego de El Alcoraz.

El detonante del caos ha sido la expulsión de Andrada por un empujón a Pulido. Justo después de ver la cartulina, se ha ido a por el capitán del Huesca y le ha propinado un puñetazo en la cara que lo ha tirado al suelo. La acción ha desatado una batalla campal en la que se han visto implicados jugadores y miembros de ambos banquillos, y que se ha saldado con tres expulsiones: la de Andrada, la del portero del Huesca, Dani Jiménez, y la del zaragocista Tasende.

Andrada pide disculpas

Tras el incidente, el portero del Real Zaragoza ha pedido disculpas públicamente. "Sí, la verdad que estoy muy muy arrepentido de lo sucedido", ha afirmado el guardameta, reconociendo que "no es una buena imagen para el club" ni para un profesional. Andrada también ha querido disculparse con el capitán del Huesca: "Pedirle disculpas a Jorge Pulido porque somos colegas, y sinceramente fue un acto mío que me desconecté en ese momento".

El Real Zaragoza no ha tardado en reaccionar y ha emitido un comunicado oficial en el que condena rotundamente los hechos. El club califica lo sucedido como "imágenes impropias de este deporte" y subraya que "no representan los valores del Real Zaragoza ni del zaragocismo". Además, la entidad ha anunciado que "analizará los hechos acaecidos y tomará las medidas disciplinarias pertinentes" con su portero.

Posible sanción de 4 a 12 partidos

Sobre las consecuencias que puede tener la agresión de Andrada, ha opinado el director de El Tertulión, Juanma Castaño, quien ha analizado la posible sanción. Castaño ha explicado que la horquilla de partidos por una agresión de este tipo "va de 4 a 12 partidos", calificando la acción de "salvaje" y "exagerada".

Juanma Castaño ha añadido que, ante la gravedad de los hechos, él siempre pensaría en el rango máximo de la sanción. "Si me dices de 4 a 12, yo aquí siempre pensaría en el rango, en el máximo, es decir, o sea, lo normal es que fueran 12", ha sentenciado.