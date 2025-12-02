Así vivió el colegiado Munuera Montero el derbi Sevilla-Betis: "No podemos seguir, le abre la cabeza a un jugador y nos lamentamos"

El Betis se llevó el pasado domingo el derbi sevillano ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán por 0-2 gracias a los goles de Fornals y Altimira.

Un derbi que acabó de forma tensa debido al lanzamiento de objetos desde la grada. Esto, como ya informó nuestro compañero Isaac Fouto, puede acarrear el cierre parcial del Sánchez Pizjuán para los tres próximos partidos.

Munuera Montero

El colegiado Munuera Montero tuvo la difícil papeleta de dirigir este encuentro. La RFEF, durante las últimas horas, ha difundido un vídeo con imágenes y audios de cómo Munuera Montero vivió el choque desde dentro, incluido, desde ese primer mensaje a los capitanes de ambos equipos antes de comenzar el partido: "Vosotros sois los responsables de mantener a otros jugadores en calma. Yo os voy a explicar lo que sea necesario. Siempre que vengáis con respeto, con tranquilidad y con educación. Si viene más de un jugador, va a ser imposible, vosotros que lo tengáis en cuenta ,y que lo sepáis, a disfrutar y a competir".

EFE Los jugadores del Sevilla-Betis, detenidos durante el derbi

En ese documento compartido desde la RFEF también se escucha cómo analiza varias acciones del encuentro y cómo las explica a los jugadores.

lanzamiento de objetos

En la recta final del encuentro, el choque fue detenido unos minutos por el propio Munuera Montero por el lanzamientos de objetos. En el vídeo se aprecia como cuando comienzan a producirse los lanzamientos, el árbitro avisa al delegado de que si esto vuelve a ocurrir, se detendrá el choque.

Tras la expulsión a Isaac Romero, volvió ese lanzamiento de objetos, y fue cuando Munuera Montero decidió parar el choque.

Por un lado, se ve cómo explica la roja de Isaac al capitán César Azpilicueta: "La roja se la ha sacado él solo. Sin opción de jugar. A un metro de distancia por detrás. Yo he aplicado la norma. Él que saca la roja, César hazme caso, ha sido él".

Munuera Montero habla con Azpilicueta de la expulsión de Isaac Romero

En cuanto al episodio del lanzamiento de objetos, así fue cómo el árbitro se lo comentaba a los entrenadores, capitanes y miembros de seguridad: "Esto y otro. Otra vez y otra vez y otra vez. Chicos, vamos a ver una cosa importante. Así no podemos seguir el partido porque cada 30 segundos van a lanzar mecheros, botellas y todo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer que la policía, la UIP, se coloque allí con los máximos refuerzos posibles. Y cuando ellos nos digan, seguimos. ¿Sabes qué pasa? Que luego tiran un mechero, le hacen sangre y tenemos que parar. Vamos a prevenirlo. Mejor, mejor prevenir".

EFE José Luis Munuera manda a los jugadores del Sevilla-Betis al vestuario

"Cuando él - refiriéndose al jefe de la UIP - nos diga que podemos seguir, tenemos que seguir. Mientras tanto, no podemos seguir. Le abre la cabeza al jugador y nos lamentamos", explicó.