Rafael Almansa analiza la victoria del Betis ante el Sevilla en el derbi

El jefe de Deportes Cope Sevilla analiza el triunfo del Betis en el derbi sevillano. Los goles de Fornals y Altimira decantaron en la segunda mitad el choque para los de Manuel Pellegrini.

SEVILLA 30/11/2025JORNADA 14 LIGA PRIMERA DIVISIONESTADIO RAMON SANCHEZ PIZJUANSEVILLA FC-REAL BETIS.archsevFOTO MANUEL GOMEZSevilla vs Betis900/Cordon Press
Rafael Almansa analiza el derbi

