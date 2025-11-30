Rafael Almansa analiza la victoria del Betis ante el Sevilla en el derbi
El jefe de Deportes Cope Sevilla analiza el triunfo del Betis en el derbi sevillano. Los goles de Fornals y Altimira decantaron en la segunda mitad el choque para los de Manuel Pellegrini.
Isaac Escalera
Sevilla - Publicado el
