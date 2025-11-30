COPE
Así ha sonado el triunfo del Betis en el derbi

Los goles de Fornals y Altimira narrados por Andrés Ocaña en Cope Más Sevilla.

SEVILLA 30/11/2025JORNADA 14 LIGA PRIMERA DIVISIONESTADIO RAMON SANCHEZ PIZJUANSEVILLA FC-REAL BETIS.archsevFOTO MANUEL GOMEZSevilla vs Betis900/Cordon Press
Isaac Escalera

Sevilla - Publicado el

1 min lectura2:01 min escucha

