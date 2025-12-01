Víctor Fernández y Andrés Ocaña le ponen nota a los jugadores del Sevilla y el Betis

El derbi sevillano ha dejado un veredicto implacable en las valoraciones posteriores al partido, especialmente para el bando local. El análisis del colaborador Víctor Fernández ha sido demoledor para el Sevilla FC, culminando en un "suspenso general" en el que ningún jugador ha conseguido el aprobado. Según Fernández, el resultado y "esta ruina encima" hacen imposible valorar positivamente a ningún futbolista del equipo dirigido por Matías Almeyda.

La debacle del Sevilla: ni un solo aprobado

La defensa sevillista ha sido una de las líneas más castigadas. Juanlu ha recibido un 0 por su actuación, calificada de “horrible”, mientras que Azpilicueta, con un 2, tampoco ha salido bien parado. Sin embargo, la crítica más dura ha sido para Marcao, capitán en el encuentro, a quien Fernández ha otorgado un 0 y ha descrito como “la imagen de la decadencia del Sevilla”. El colaborador ha manifestado que es “insultante” y “alucinante que siga siendo jugador del Sevilla”.

El centro del campo no ha corrido mejor suerte. Sow ha sido calificado con un 0 y se le ha abierto un expediente con “posible expulsión” simbólica por no traer “los deberes hechos nunca”. A su lado, Mendy también ha recibido un 0, quedando señalado en la foto del primer gol del Betis. El ataque ha seguido la misma tónica con un 2 para Peque y sendos ceros para Ejuke, Alfon y Adams, de quien se ha dicho que necesita aprender la regla del fuera de juego.

Los jugadores que han entrado desde el banquillo, como Kike Salas (2), Alexis (0), Romero (0) y Agoume (0), tampoco han logrado revertir la situación. El propio entrenador, Matías Almeyda, ha sido calificado con un 0, completando una jornada negra para el conjunto de Nervión.

Un Betis de sobresaliente con Fornals y Pellegrini a la cabeza

En la otra cara de la moneda, el Real Betis Balompié ha recibido el visto bueno general en las puntuaciones de Andrés Ocaña, quien ha adelantado que “todos aprueban”. El jugador más destacado ha sido, sin duda, Pablo Fornals, que se ha llevado un 10. Ocaña ha elogiado su actuación describiéndola como un compendio de varias facetas del juego: “hizo un poquito de Antony, un poquito de Lo Celso, un poquito de Isco, un mucho de Amrabat”. El gol y su despliegue en la contra le han valido un “partidazo”.

La solidez defensiva también ha sido premiada con un 8 para cada uno de los centrales, con Bartra a la cabeza, considerándolos “lo mejor del equipo”. Desde el banquillo, la entrada de Altimira en la segunda parte ha sido fulgurante, mereciendo un 9 por dar “mucha más fluidez al juego” y marcar un gol. Por su parte, el canterano Ángel Ortiz ha recibido un 6 y la recomendación de que “tiene que jugar ya”.

Finalmente, el gran triunfador de la noche en la pizarra ha sido Manuel Pellegrini, calificado con un 10. Andrés Ocaña ha entonado el ‘mea culpa’ por sus dudas iniciales sobre el planteamiento del técnico chileno, reconociendo su error con humildad. “Creo que fui injusto en el descanso con él”, ha admitido, para sentenciar con rotundidad que el entrenador “lo bordó”.