Camavinga pide perdón al madridismo tras su expulsión en Múnich: "Asumo mi responsabilidad"

El Real Madrid cayó eliminado de la Champions League este miércoles en el Allianz Arena. Una derrota muy dolorosa para un conjunto blanco que podría terminar la temporada sin ganar títulos por segundo año consecutivo.

Los futbolistas no hablaron ante los medios de comunicación, pero este jueves algunos de ellos, como Kylian Mbappé y Eduardo Camavinga, han lamentado la derrota en sus redes sociales.

El delantero francés publicó una foto en blanco y negro en su cuenta de Instagram acompañado de un texto dirigido a todos los madridistas. "Lo intentamos hasta el final, pero no fue suficiente. Es decepcionante ser eliminados de una competición tan importante, pero tenemos que mirar hacia adelante. Necesitamos mirarnos a nosotros mismos con atención para evitar este tipo de decepciones de nuevo. ¡Nunca nos rendiremos! En Madrid, el fracaso nunca ha sido y nunca será una opción. Pero prometo una cosa: comenzaremos a ganar de nuevo y muy pronto", ha escrito Mbappé.

Y el centrocampista, por su parte, se ha disculpado con una historia por su expulsión en el minuto 88 del encuentro. "Asumo mi responsabilidad. Quiero disculparme con el equipo y todos los madridistas. Gracias por todo el apoyo. ¡Hala Madrid, siempre!", son las palabras escritas por Camavinga. Un texto que también está acompañado por una foto en blanco y negro como la de Mbappé.