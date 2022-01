SNAP!: Rhythm is a Dancer

El primer podcast de 2022 lo hemos querido hacer con ritmo. Por eso, hemos echado mano de un llena pistas de los 90. Si viviste las noches de esos años, probablemente te encontraste con ella en más de una ocasión. Era 1992, el año de la Expo en Sevilla, las Olimpiadas en Barcelona, y sus correspondientes mascotas, Curro y Cobi. España mostraba al mundo su mejor cara en un periodo de modernización que también nos trajo el AVE.

Han pasado 30 años de todo eso. Tres décadas desde que procurábamos encontrar en las emisoras musicales, nuestros temas preferidos para grabarlos en una casete y así escucharla tantas veces como quisiéramos, aunque siempre se colaba el locutor presentándola. Era lo que había, no existía internet, ni ninguna plataforma digital en la que escuchar, como hoy, nuestra música a la carta.

Quizá en una de esas cintas de casete, incluiste este "Rhythm is a Dancer" que SNAP! lanzaba en su álbum "The Madman´s return", con Thea Austin como vocalista. O quizá no, pero es más que probable que la recuerdes y te devuelva a aquellos años. No era el primer éxito de este proyecto alemán de la corriente eurodance, formado por los productores Michael Münzing y Luca Anzilotti. Antes de eso, nos habían taladrado la cabeza con "The Power".









Nosotros seguimos sin saber cómo bailar esta canción, más allá del "paso baldosa". A lo mejor si hubiéramos tenido acceso inmediato a su videoclip como hoy en día, nos habríamos quedado con la copla, pero no era el caso. También es cierto que probablemente fue una suerte, porque con nuestro sentido del ritmo, habríamos parecido un pato mareado, intentando seguir los pasos de baile del videoclip.

De todos modos, centrémonos. El tema que nos ocupa es "Rhythm is a Dancer" que, de primeras, era más sencillo de "superar" en una pista de baile con el "pasito baldosa" mencionado. Y eso que el título viene a decir algo así como, "el ritmo es un bailarín". Con ese anticipo, te puedes esperar un reto mayor, pero mira, resulta que no. Prueba a bailar una y otra y quizá coincidas con nosotros en encontrar más vencible la segunda.









Lo bueno era cuando después de un par de temas de este pelo, al Dj le daba por poner a Los Manolos con "Amigos para Siempre" y ahí valía todo. Era el oasis, el descanso de los torpes. ¡Gracias Manolos!

En el podcast, vas a encontrar la revisión de este tema en varios estilos musicales. Desde el jazz-chill, hasta el rock, pasando por el pop, ritmos latinos o arreglos orquestales. Adéntrate con nosotros en el recuerdo de este tema y disfruta de un rato entretenido.