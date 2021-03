RICK ASTLEY: Never Gonna Give You up y el "Ricrolling"

En 1987 el mundo conocía a un joven cantante británico con cara de niño y voz de barítono, que presentaba el álbum "Whenever you need somebody". En ese trabajo se escuchaban temas como el que repasamos hoy en el programa. Su videoclip suma más de 882 millones de visualizaciones en YouTube, en gran parte por la "troleada" que en 2007 se hizo llamar "Ricrolling". Consiste en enviar un enlace que anuncia un contenido de interés. Puede ser social, político o algo curioso y cuando el destinatario pincha en el link, se encuentra a Rick Astley cantando "Never Gonna Give You Up". En ese momento el "troleado" pasaba a ser "ricrolled". La broma se expandió hasta el punto de que YouTube, en el "Día de las bromas" en abril de 2008, vinculó todos sus videos destacados del día, al videoclip de Rick Astley. El video que cumulaba todas esas visitas, fruto del "Ricrolling", fue retirado por error de la plataforma YouTube. Se volvió a subir después y esa segunda subida suma más de 880 millones de visualizaciones. Se estima que, en total, habrían sido unos 2000 millones de reproducciones.

El cantante acaba de cumplir 55 años y actualmente lo vemos muy activo en redes como Instagramo TikTok, donde sube versiones de temas de grupos como R.E.M. o Pet Shop Boys acumulando más de 1.6 millones de seguidores y casi 2 millones de suscriptores en YouTube. Además, ha publicado recientemente un doble álbum recopilatorio "The Best of Me" y en mayo comienza su gira en UK.

Rick Astley: Never Gonna Give You Up:

We're no strangers to love

You know the rules and so do I

A full commitments what I'm thinking of

You wouldn't get this from any other guy

I just wanna tell you how I'm feeling

Gotta make you understand

Never gonna give you up

Never gonna let you down

Never gonna run around and desert you

Never gonna make you cry

Never gonna say goodbye

Never gonna tell a lie and hurt you

We've known each other for so long

Your heart's been aching

But you're too shy to say it

Inside we both know what's been going on

We know the game and we're gonna play it

And if you ask me how I'm feeling

Don't tell me you're too blind to see

