NACHO CANO: Vivimos Siempre Juntos

En 1996 Nacho Cano publica su segundo álbum en solitario. Tras "Un mundo separado por el mismo Dios", llegaba "El Lado Femenino", en el que contó con distintas vocalistas femeninas, como Mercedes Ferrer para "Vivimos Siempre Juntos". Este es, sin duda, uno de los mayores éxitos de Nacho en solitario. Aunque el menor de los hermanos Cano, ha tenido más logros desde entonces, como la producción del musical de MECANO "Hoy No Me Puedo Levantar", que obtuvo una respuesta espectacular por parte de crítica y público.

La inquietud creativa de Nacho Cano, lo lleva a seguir trabajando en nuevos proyectos. El 15 de septiembre llega a Madrid su nuevo trabajo, el musical Malinche, del que estamos deseando conocer más detalles. De momento sabemos que, "México Mágico" es la canción bandera de ese espectáculo, un himno a la diversidad y a la fusión.

En “Malinche”, Nacho Cano presenta a una mujer navegando entre dos mundos aparentemente contrapuestos. Culturas al borde de un inevitable conflicto. En medio de esta paradigmática tensión, nace el amor entre los protagonistas, un amor que anticipa la unión que habrá de surgir entre los dos pueblos hermanos que somos hoy México y España.

Y todo esto, en el 40 aniversario del lanzamiento del primer álbum del grupo que lo hizo conocido internacionalmente, Mecano. En abril de 1982, se publicaba el LP que contenía himnos del pop español como "Hoy No Me Puedo Levantar, "Maquillaje", "Me Colé En Una Fiesta", o "Perdido En Mi Habitación".

¡Felicidades Mecano!