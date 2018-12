TM45 Lori Meyers, Nunatak, Morgan y más novedades musicales

Tiempo de lectura: 3



Los Tiempos Modernos de esta semana comienzan con el repaso de las numerosas confirmaciones que se han ido desgranando. Las primeras, las del BBK Live de Bilbao. El Kobetamendi volverá a acoger tres días llenos de buena música protagonizada por grandes grupos como The Strokes y también su vocalista Julian Casablancas. También estarán Rosalía, Vetusta Morla, Suede... Una gran mezcla de sonidos y estilos que firman un cartel perfecto de cara a la próxima temporada.

El ex de Oasis, Noel Gallagher, es la nueva incorporación que el festival Murciano, WARM UP, ha sumado a un cartel que va mejorando por momentos. Sin duda, un auténtico regalo de reyes para todos los fanáticos de la carrera del principal compositor de la legendaria banda inglesa. Acudirá al festival junto a su banda “High Flying Birds” con la que gira desde el año 2010.

Viva Suecia, Miss Nina y Zoo son algunas de las nuevas incorporaciones que se suman al Spring Festival que cuenta con un cartel encabezado hasta el momento por dos grandes bandas nacionales: Love of Lesbian y Fangoria. La Institución Ferial Alicantina será el recinto elegido para acoger esta nueva edición que se celebrará los días 24 y 25 de mayo. Los vascos Shinova encabezan la primera tanda de confirmaciones que nos llegan desde el festival Gigante. Las pistas de atletismo del recinto Fuente de la Niña de Guadalajara acogerán una nueva edición los días 29, 30 y 31 de agosto con nombres como We Are Scientits, La Habitación Roja, Embusteros, Los Vinagres, Ladilla Rusa, Las Chillers y muchos más nombres por confirmar.

“FITUR ES MUSICA” es la nueva cita musical que tendrá lugar en la capital los días 25 y 26 de enero, en el marco de la Feria Internacional de Turismo FITUR Festivales. Este nuevo evento música reunirá en dos días a grandes grupos como Mando Diao, Cariño, Mastodonte, The Zombie Kids, Delaporte o Mueveloreina entre muchos otros. Las entradas para esta primera edición se han puesto a la venta a un precio promocional de 20 euros para los 500 primeros festivaleros que se animen a disfrutar del esperado evento.

El Madcool Festival sigue sumando grandes nombres al cartel de lo que será su cuarta edición... El Recinto de IFEMA VALDEVEBAS, volverá a acoger al MadCool festival, con menos aforo, un escenario menos, pero más facilidades en los accesos y más barras para disfrutar de los nuevos nombres entre los que destacan The Chemical Brothers, Iggi Pop, Miles Kane o Years & Years, entre otros.

Los días 10 y 11 de mayo, Javea acogerá una nueva edición del festival Montgorock. Ya son un total de 14 artistas los confirmados entre los que destacan Tarque, Depedro, Kitai, Morgan, Desvariados o Iván Ferreiro que realizará un maravilloso tributo a la banda viguesa disuelta en 1998, Golpes Bajos, dueños y señores del eterno “No mires a lo ojos de la gente”.

Una ver realizado el repaso de todos los nuevos nolmbres que vamos a disfrutar en los diversos festivales, vamos con los conciertos y novedades musicales que no podemos dejar pasar por alto. Lo primero, el maravilloso duo de Nuntak con los madrileños, Morgan. Nina de Juan es la vocalista de la banda madrileña Morgan y la última invitada a una nueva “Sesión Valiente” de los murcianos Nunatak. “Aun respira” es el tema elegido con el que se vuelve a reinventar uno de los mejores temas del último álbum de Nunatak. Violines y violonchelos se entremezclan en una deliciosa versión con las voces de ambos vocalistas que encajan a la perfección creando una atmósfera única.

Los granadinos Lori Meyers están a punto de celebrar uno de los conciertos más importantes de su vida. El próximo 29 de diciembre llenarán el Wizink Center, antiguo Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, donde celebrarán los 20 años como banda. Además han anunciado que después de una cita tan especial se retirarán durante un largo año de los escenarios, para preparar un nuevo y muy esperado trabajo musical.

Y la banda vasca Huntza junto a Mafalda y Tremenda Jauría firman la despedida de hoy que suena pidiendo a gritos que dejen de matarnos. No es no. Solo si es si y Ni una menos es lo que desde aquí, desde los Tiempos Modernos clamamos a voces para acabar con el machismo y el patriarcado.