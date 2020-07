TM126 Varry Brava, Chavales, Karavana y más novedades musicales

Los Tiempos Modernos de esta semana comienzan hoy con Varry Brava y su “Mi mejor momento”, el nuevo single formará parte del nuevo trabajo que publicarán el próximo 28 de agosto.

Otros que también están de estreno son los murcianos Second con “La cuerda Fuerte”. La banda ha estado trabajando durante todo el confinamiento para preparar una gira electro acústica con la que van a actuar en varias localidades españolas.

Otro estreno que nos ha llamado mucho la atención ha sido “Ernesto” de Chavales, el dúo formado por el mallorquín Daniel Rodriguez y el extremeño Javier Paredes publicarán su primer Mini-LP de debut en formato vinilo de 10 pulgadas en color donde encontraremos sus singles y hasta una versión del Junco que tenemos muchas ganas de escuchar.

Otro grupo que nos ha encantado descubrir ha sido, Karavana, “Guitarras sucias y letras cursis” es como ellos mismos se definen y llegan pisando fuerte con temas como este “No pegamos nada”.

Otro grupo que está de estreno y que nos ha encantado descubrir es Basilea con su nuevo single, “La chica del tren” que llega después del exitoso primer tema que publicó el pasado 12 de junio, “Voz Interior”. El turno ahora llega para Zirconita con su “Erosion”.

Dejamos los estrenos y lanzamientos para repasar los ciclos de conciertos y festivales de nuestro país. Comenzamos con ABRE MADRID que comenzó el pasado miércoles con un concierto homenaje a los trabajadores de la Cruz Roja con Los Secretos y vamos a poder disfrutarlo hasta el 6 de septiembre con nombres como Xoel López, Sidonie, La Mala Rodriguez, Mastodonte o La Habitación Roja, entre muchos otros. Otro de los eventos que tendrá lugar en Madrid, eso si, en el 2021, pero del que tenemos novedades es el Mad Cool Festival. Se celebrará los días 7, 8, 9 y 10 de julio en Madrid. De los 132 nombres que van a aparecer en el cartel del próximo año hemos conocido esta semana un total de 94 entre los que destacamos la presencia de nuevo de Mumford And Sons, The Killers o The Rapture y la llegada de nuevos fichajes de la talla de los Red Hot Chili Peppers y Monterrosa que también compartirá cartel con ELYELLA, Ladilla Rusa, Novedades Carminha, Ginebras o Anibal Gómez en dj set, en la primera edición del “Natural Live Extrafresh”. Y el broche final de los Tiempos Modernos llega protagonizado por el SEA SON FEST de Baiona con grupos como La La Love You.