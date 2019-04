Novedades Carminha: "Si pudiéramos viviríamos en un verano permanente de conciertos"

Directos de Tánger a tu corazón, el vuelo de Novedades Carminha toca tierra firme con “Ultraligero” (Ernie Records, 2019). El quinto ejercicio discográfico del cuarteto compostelano es un viaje de ida y vuelta por las cavilaciones de la música de baile, pero también su mayor recopilatorio de hits expansivos hasta la fecha: un devocionario pop absolutamente desprejuiciado, que supondrá, sin lugar a dudas, el gran cambio de paradigma de una banda dispuesta a ganar la Champions del territorio pop. “Ultraligero”, grabado íntegramente (excepto “Ya no te veo”, que se grabó en los Estudios Mans) en el Estudio La Mina de Sevilla con producción de Raúl Pérez y la propia banda, llevó la experiencia del estudio a una nueva dimensión: espaciando la grabación de las canciones en diferentes fases (desde la primera de ellas, “Te quiero igual”, en la primera mitad de 2017; hasta la última fase de producción, a principios de diciembre, pasó casi un año y medio) es, a la vez, un álbum de concepto en torno a la música de baile, un recopilatorio de singles y el repertorio más sólido y coherente de Novedades Carminha hasta la fecha.

El sucesor del exitoso “Campeones del mundo”, álbum con el que dieron los grados de separación con el circuito mainstream se redujeron, dando un evidente salto de masividad que los llevó a cantar sold outs en espacios de gran aforo de todo el país, capitanear algunos de los festivales más importantes del país y hacer sus primeras escapadas a territorio americano, redobla la apuesta en “Ultraligero”, un ejercicio que los presenta como una banda que lleva la bandera del romanticismo macarra (“chulitos por fuera, blanditos por dentro”, cantan en una de las canciones) a la pista de baile. Con una atmósfera de peligro controlado, entre hooliganista y sensible (en una mano la antorcha, en otra el ramo de flores), Novedades Carminha se acercan a registros como el dub, la rumba, el funk-soul, la cumbia, la música disco, el chiptune, el hip-hop más espacial o el dancehall e imponiendo la “marca Novedades Carminha” en cada uno de sus movimientos: un repertorio apto tanto para el coro colectivo en festivales de masas como para los bailes agarrados en las fiestas de pueblo y la ducha de agua fría; y firmando un cancionero en el que han buscado aliados afines y uniones impensadas: artistas de la talla de Dellafuente, Esteban & Manuel, Erik Urano o la modelo y actriz Alba Galocha aportan sus voces en cuatro de los once tracks. Inspiraciones que van desde el “Romancero gitano” a Bambino, el amor salvaje de la canción melódica, los boleros o la salsa; y un registro inclasificable en donde pueden resonar ecos discursivos a propuestas como las de Mano Negra, The Clash o los Beastie Boys; convierten a “Ultraligero” en el álbum que asentará indiscutiblemente al combo en la primera línea del pop estatal. Novedades Carminha son los Benjamin Button de su generación: se están haciendo jóvenes con la edad.

Comunicación y promo: alan@ernieproducciones.com

Contratación: josino@ernieproducciones.com