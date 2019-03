Dan Millson: "Siempre acabo eligiendo las canciones que más siento, que más me representan"

Hoy visita los Tiempos Modernos de la Cadena COPE un artista británico criado en España, concretamente en Benidorm, una de las ciudades más eclécticas de nuestro país, pero de la que aprendió mucho y en la que disfrutó, también mucho. Con una voz privilegiada y una delicadeza a la hora de componer que impresiona desde desde el primer acorde que escuchamos llega Dan Millson, directo a convertirse en uno de los artistas de referencia, no sólo por la sinceridad de sus letras, sino también por la delicadeza de sus melodías.

