Amparanoia: “Cada vez somos más mujeres en la música pero necesitamos visibilidad”

La necesidad personal es la culpable del nacimiento de “Mamita Records”. Llevar su propio sonido, un estilo definido, con muchos artistas y sobre todo un respeto absoluto por el estilo de cada uno es lo que nos encontramos en todos aquellos que tengan la suerte de formar parte de este nuevo sello, "Mamita Records". Amparo siempre ha estado presente en el proceso de producción de sus trabajos por lo que la necesidad de llevar este sello a cabo venía desde hace tiempo. De hecho, “El poder de Machin”, un álbum de 1997, fue producido por ella misma, “he tenido que crear un sello para que me llamen por fin productora, aunque ya lo había sido anteriormente”, confiesa.

También está de estreno. Dos nuevas canciones, “Vente pa' Barna” y “No me olvides”, esta última con una base de rap y con una letra muy potente que lucha por el empoderamiento femenino. Ella, una mujer luchadora, en un mundo musical en el que las mujeres, por desgracia, aún no ocupan el lugar que merecen. Para intentar acabar con el patriarcado hay iniciativas como el Festival Esperanzah que este año cumple 10 años. “Este año me atreví a proponerlas montar un día completamente femenino”, ese día estarán trabajando 100 mujeres, encima y debajo del escenario.

�� YA TENEMOS EL CARTEL DEFINITIVO ��

Queda poco para celebrar juntos los 10 años del festival y estamos muy felices de cómo quedó el cartel. Todas las propuestas mostrarán del 11 al 14 de octubre que otro mundo es posible. ¡No te lo pierdas!



➡ Abonos: https://t.co/GU2Whq9Fvf pic.twitter.com/Wapagl5bvM — Esperanzah! (@EsperanzahWMF) 1 de octubre de 2018

Amparo Sánchez tiene claro que si queremos cambiar la sociedad patriarcal tenemos que hacerlo entre todos, “tenemos que fomentar los espacios donde se nos pueda ver. Si necesito un pianista o un sonidista, que no sean solo chicos lo que se nos viene a la cabeza”, añade. Por eso, un festival con discriminación positiva durante un día es, sin duda, una gran manera para llamar la atención.

Más de 20 años en la música le hacen merecedora de ser una artista con mayúsculas. Amparanoia sigue vigente, en sus letras, con su actitud y por supuesto, con su buena música. Larga vida a Amparo Sánchez y a las mujeres fuertes.