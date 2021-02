Ruth Lorenzo: "Siempre pensé que Brequette iba a ser la representante en Eurovisión"

Ruth Lorenzo renace con "Crisálida". La cantante murciana, que representó a España en Eurovisión 2014, promete con su nuevo disco un cambio de rumbo en su carrera. "Hacer todo el rato lo mismo no me gusta. Me encanta innovar e ir encontrando mi camino. Este disco es muy importante para mí. Y muy personal", cuenta. Su single de adelanto así lo demuestra. A la espera de reencontrarse con su público en conciertos y festivales, Ruth ha visitado "Pasaporte a Eurovisión" para recordar cómo fue su paso por Copenhague 2014 con la canción "Dancing in the rain".

La cantante se muestra orgullosa por su actuación en Dinamarca y cree que, siete años después, no ha quedado desfasada. "Me encanta que haya pasado el tiempo y no la veo antigua. Todo el equipo consiguió hacer algo sencillo pero visualmente icónico. Es cierto que hay cosas que a día de hoy cambiaría. Si me tuviera que poner una nota, diría que estoy aprobada. Soy muy perfeccionista", cuenta.

Ruth Lorenzo participó en la preselección que TVE organizó para elegir a su abanderado junto a Brequette, La Dama, Jorge González y Raúl. El público eurofan se dividió en dos bandos: los defensores de Ruth y los de Brequette. La murciana nunca creyó que iba a ser ella finalmente la elegida. "Brequette hizo una actuación increíble y su canción era un temazo. Yo siempre creí que ella iba a ser la ganadora. Antes incluso de la gala y de ver cómo el jurado se levantó por su actuación. Pero pese a todo, teníamos una buena relación", explica.

El momento en el que Ruth Lorenzo descubre que ha ganado y es la representante española forma parte de los momentos icónicos de la historia eurovisiva por su sorpresa absoluta. En "Pasaporte a Eurovisión" cuenta toda la intrahistoria: "Yo después de cantar me quedo empanada. Cuando dieron las votaciones, yo daba por hecho que no iba a ir a Eurovisión. Yo estaba analizando mi actuación sin pensar en nada más", explica.

Ruth admite que siempre mantuvo con RTVE una buena relación y que se sintió la líder del equipo. Por eso, envía este mensaje a Blas Cantó: "Lo más importante para Blas es que haga lo que esté 100% conectado a él. Esa actuación final quedará para el resto de tu vida. Independientemente, del equipo. Al equipo no se le ve sobre el escenario. Que él haga en la actuación lo que él cree que debe hacer".

Por último, la murciana no duda en recomendar la experiencia de Eurovisión a todos sus compañeros de gremio y ella pone el foco en Eva Amaral, Mónica Naranjo y Ana Mena. "Todas ellas lo harían genial", sentencia.