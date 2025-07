El artículo de El País que pide la dimisión de Pedro Sánchez y que recomienda leer con detenimiento Antonio San José: "Por el bien de la democracia"

El ingreso en prisión de Santos Cerdán está acaparando muchas horas de análisis y reflexión en diversos medios de comunicación. Un ejemplo de ello es lo que ha manifestado el periodista Antonio San José, colaborador de 'Herrera en COPE', durante la tertulia.

EFE Vista del furgón de la Guardia Civil en el que el exdirigente del PSOE Santos Cerdán ha ingresado en la cárcel madrileña de Soto del Real

En concreto, San José ha lanzado una dura crítica contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su gestión del caso Santos Cerdán.

Durante su intervención, San José ha recordado que tanto Cerdán, actualmente en prisión provisional, como el exministro José Luis Ábalos, imputado en otra causa, fueron personas de confianza directa del jefe del Ejecutivo. "Pedro Sánchez no puede mirar para otro lado", ha afirmado tajante.

Cabe recordar que todo el escándalo que rodea a Santos Cerdán, exnúmero tres del PSOE y pieza clave en las negociaciones con Junts para la investidura, ha salpicado al Gobierno.

EFE El ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán a su llegada al Tribunal Supremo

Cerdán se encuentra en la cárcel acusado de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. San José ha recordado que fue el propio Sánchez quien lo designó para cargos de máxima relevancia, por lo que considera que el presidente no puede desligarse de lo ocurrido: "No digo que participara en ninguna actividad delictiva, pero algo le debía de llegar", indica.

El periodista también ha criticado con dureza a la vicepresidenta María Jesús Montero, por su cambio de postura ante el caso, explicando que “hace poco más de dos semanas decía que Cerdán era honradísimo, que ponía la mano en el fuego por él. Y ahora actúa como si no lo conociera”.

"la lectura del artículo de javier cercas en el país es imprescindible"

San José también ha cuestionado además la estrategia de defensa adoptada por Cerdán, quien se presenta como víctima de una persecución política: “Eso creo que es un mensajito al PSOE. Pero ni tú ni yo hubiéramos elegido a Benet Salellas como abogado. Esa estrategia es suicida”, denuncia en 'Herrera en COPE'.

Como colofón a su intervención, San José ha recomendado un artículo de Javier Cercas publicado en El País, en el que el escritor pide abiertamente la dimisión de Pedro Sánchez “por el bien de la democracia y del Partido Socialista”.

Para San José, se trata de una lectura “imprescindible” que subraya la necesidad de que el presidente asuma su responsabilidad política y no se escude en el desconocimiento: “No puede seguir haciendo de don Tancredo diciendo que no se enteraba de nada”.