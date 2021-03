Pasaporte a Eurovisión 12: Final del Melodifestivalen, Blas Cantó y Soraya

El line-up de Eurovisión 2021 se completa. La mayoría de países ya han elegido artista y canción para la pugna por el micrófono de cristal del próximo mes de mayo. Este fin de semana conoceremos las últimas propuestas. Entre ellas, la opción sueca. El país escandinavo celebrará este sábado su tradicional final del Melodifestivalen, todo un derrroche de calidad técnica y artística a la que llegan como favoritos The Mamas, Dotter, Eric Saade y Tusse.César Fernández y Oskar Cabaleiro se mojan en este nuevo programa de "Pasaporte a Eurovisión" y eligen su opción favorita, además de comentar algunas de las propuestas eurovisivas ya desveladas.

Con motivo del día de la mujer trabajadora, Daniel Márquez nos regala un espléndido homenaje a las mujeres que han pisado el escenario de Eurovisión y desvela cómo ha ido evolucionando los mensajes feministas que se han escuchado en en el festival. Para ello ha contado con la ayuda de Lucía Aragón, una eurofan especialista en periodismo social y que cuenta con un máster en derechos humanos.

Y en este nuevo podcast no sólo tendremos a un invitado, sino a dos. El primero de ellos será Blas Cantó, nuestro representante el próximo 22 de mayo en la final de Róterdam (Países Bajos). El artista murciano desvela en "Pasaporte a Eurovisión" que su equipo está trabajando en una nueva versión de su canción "Voy a quedarme", que sólo se escuchará el día de la gran final. Además, Blas también se moja sobre sus diferencias manifiestas con TVE y sobre lo que piensa hacer con su carrera tras el certamen.

La segunda invitada será Soraya Arnelas, nuestra representante en 2009. La extremeña revela en exclusiva el regusto amargo que le ha dejado su paso por el concurso, incluso once años después. "Yo no quiero ver mi actuación en Moscú porque no tengo necesidad de sufrir. Yo no pude elegir absolutamente nada, salvo el traje", admite. Con motivo de su entrevisa, Iván Iñarra desempolva su máquina del tiempo para recordar todos los desastres que se produjeron en "Eurovisión: El retorno", la accidentada preselección española en la que Soraya salió victoriosa.

