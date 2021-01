Pasaporte a Eurovisión 8: Arranca la temporada de preselecciones y entrevistamos a Manel Navarro

Es verdad que en estos primeros 15 días de enero han pasado tantas cosas que parece que el 2021 comenzó hace mucho. Asalto al Capitolio en Estados Unidos, una nevada del siglo que ha colapsado parte de nuestro país… En fin, un tsunami de hitos históricos que casi nos han hecho olvidar que hemos arrancado hace poco un nuevo año. Pero a todos los oyentes del programa y eurofans, ¡Feliz 2021!

En "Pasaporte a Eurovisión" comenzamos año con una importante novedad: a partir de ahora, vamos a estrenar cada programa de forma quincenal los viernes, en lugar de los lunes como era habitual hasta ahora. Y es que este fin de semana comienza la temporada de preselecciones y queremos contaros todo sobre los grandes findes de manta, sofá y dura competición para lograr el billete a Eurovisión. Con César Fernández y Óscar Cabaleiro hablamos de las primeras candidaturas del Melodi Grand Prix de Noruega y analizamos las tres candidaturas de Eden Alene para acudir a Róterdam: "La la Love", "Ue la la" y "Set me free". ¿Cuál nos gusta más de las tres propuestas? Además, Óscar hará un repaso al festival i Këngës de Albania que coronó a Anxhela Peristeri como la representante para el festival de este año con la canción "Karma". ¿Es una candidatura competitiva para el certamen?

En este primer programa del año también hablamos con Manel Navarro, nuestro representante en 2017 con “Do it for your lover” y de telonero tendremos a Dani Márquez para contarnos anécdotas de las participaciones de España justo cuando se cumplen 60 años de nuestro debut. Por último, con Iván Iñarra seguimos husmeando en los cajones ocultos de TVE sobre sus preselecciones internas. ¿Sabes que Olé Olé, Alaska y Dinarama o Gabinete Caligari estuvieron a un paso de representar a España en Eurovisión?

Prepárate porque si el 2021 ha empezado fuerte, también comienza con mucha fuerza “Pasaporte a Eurovisión”. ¡Dale al play y escucha ya el programa!