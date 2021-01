Manel Navarro: "Me encantaría presentar canciones escritas por mí a Eurovisión"

Cuando Manel Navarro desnuda su alma, las cicatrices que atestiguan su experiencia vital parecen abrirse de nuevo. La voz del artista catalán suena abatida, en ocasiones resignada. Pero en las letras de sus canciones se encuentra el testimonio de un cantante bravo que hace cuatro años desafió al destino y se hizo un nombre en el mundo de la música. Tal vez, a un coste muy alto.

Manel no oculta la herida que su paso por Eurovisión dejó dentro de él, pero esa herida ha forjado a un nuevo artista, mucho más maduro, más perseverante y, sobre todo, más fuerte. Un cantante que ha tomado las riendas de su carrera profesional y que se ha revelado en sus distintas colaboraciones con artistas de la talla de Funambulista, Bely Basarte o Belén Aguilera como un renacido intérprete que canta desde las entrañas. O, simplemente, un genial autor que impregna sus letras de recuerdos y emociones a flor de piel.

No es casualidad que Manel Navarro haya decidido llamar a su nuevo disco "Cicatriz". En una entrevista en "Pasaporte a Eurovisión", Manel recuerda que estos dos últimos años han sido muy difíciles tras perder a su perra, dejarlo con su novia y ver cómo su prometedora gira se cancelaba dos veces por la pandemia. "Tengo bastantes heridas del pasado", admite Manel. Pero quizá ninguna supura tanto como la de Eurovisión.

El catalán representó a España en Eurovisión 2017 con la canción "Do it for your lover". Quedó último, aunque lo peor vino después. Manel no se arrepiente de haber ido al festival porque "aprendió un montón" y fue la "mejor experiencia personal y profesional" de su vida. Cuatro años después, Manel reconoce que la herido de su paso por Eurovisión ha cicatrizado y ya no guarda rencor a nada ni nadie. "Al principio sí que hubo personas a las que no podía ni ver. Gente del ámbito eurovisivo que se portó mal conmigo", admite.

El Manel de 2021 es muy diferente al de entonces. "Me noto muy cambiado. Sobre todo, personalmente. Ha habido un cambio fuerte por lo que viví después del certamen y por las pérdidas personales. Me he vuelto más fuerte y he mejorado en mi trabajo. La práctica hace al sabio, dice. Manel reconoce que ahora es dueño de su proyecto y tiene total libertad creativa. Y por eso, quizá, sus canciones desprenden tanta belleza. Su último tema, "Quiéreme", es un ejemplo. "Elegí a Bely Basarte para esta canción porque cuando terminé de escribirla vi que necesitaba una voz femenina, dulce y que transmitiera. Bely fue la primera opción. A ella le encantó el tema y se sumó. No puedo estar más agradecido a ella porque ha conseguido que el tema fuera lo que yo siempre quise que fuese", dice.

¿TIENE YA BLAS CANTÓ ELEGIDA SU CANCIÓN PARA RÓTERDAM 2021?

¿Y cómo ve a Blas Cantó en Eurovisión 2021? Manel Navarro defiende a su compañero como un vocalista increíble "que nunca falla una nota". Y desvela que tiene una propuesta muy prometedora para el festival. "Leí que había presentado cuatro canciones a TVE. A mí no me cuenta nada el equipo. Sólo me han dicho que de las cuatro ya saben cuál es y que es bastante mejor que 'Universo'", dice. Cabe destacar que la entrevista se grabó antes de que se desataran los rumores de una posible preselección pública de canciones para Blas Cantó.

En todo caso, Manel critica que Blas haya tenido que cerrarse unos días sus redes sociales por las presiones de algunos eurofans. "Lo que me pasó a mí lo puedo entender, pero lo de Blas no. Blas siempre ha dicho que su gran sueño era ir a Eurovisión. Y que haya gente que quiera hundirlo da un poco de pena", explica.

Pese a las duras críticas recibidas, Manel no reniega de "Do it for your lover", la canción con la que acudió a Kiev. "Siempre va a estar en mi repertorio. Pero la versión acústica, la que me gusta", dice. Y no cierra la puerta a participar en futuras preselecciones de TVE como autor de alguna canción. "Me veo presentando canciones para Eurovisión. Me encantaría", sentencia.