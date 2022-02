Cristina Ramos, la otra española que puede ir a Eurovisión: "San Marino me lo ha propuesto y no lo he dudado"

Chanel puede tener una rival española en Eurovisión 2022. La cantante canaria Cristina Ramos, ganadora de "Got Talent" y exconcursante de "Tu cara me suena", es una de las diez artistas invitadas en "Una voce per San Marino", la preselección que el microestado ha creado para elegir a su representante en Turín y cuya final se celebrará el 19 de febrero. Ese mismo día, Cristina cumplirá 43 años. Y para ella no habría mejor regalo que ser la elegida para acudir al festival. "Participo en la preselección por una invitación directa del propio país. Para mí, fue una sorpresa muy grata cuando me lo ofrecieron y no me lo pensé ni un segundo. Sólo estar en esa pedazo de fiesta ya va a ser inolvidable", ha contado la propia artista en una entrevista al programa "Pasaporte a Eurovisión" de COPE.

Cristina Ramos no da detalles de la canción que defenderá en la final de la preselección, pero sí que se ajusta a su estilo. "Estamos ultimándola ya que me han dado carta blanca. Es muy bueno que te dejen ser tú. El tema tiene mucho que ver conmigo, con lo que suelo hacer y me han llamado por esa diversidad que puedo llegar a ofrecer encima de un escenario. Sí puedo adelantar que el tema estaba en castellano y lo estamos adaptando", ha dicho, sin especificar si el cambio de idioma será a inglés o italiano.

Para la canaria, no será raro acudir por otro país a Eurovisión en el caso de que finalmente resulte ganadora. "No tiene que ser obligatorio que un país deba ser defendido por alguien de ese lugar. La música es universal y si ese tema hace que algo dentro de ti vibre, ¿por qué no? Celine Dion era canadiense, representó a Suiza y ganó", dice Cristina tirando de historia eurovisiva. Lo cierto es que otras españolas, como el dúo Baccara o Gisela, también compitieron en Eurovisión representando a otro país en el pasado y muchos otros se han presentado a preselecciones de televisiones extranjeras.

Sin embargo, Cristina no aclara si fue uno de los 900 artistas que presentaron candidatura al reciente Benidorm Fest. "TVE sabe que estoy dispuesta a representar a mi país en cualquierm omento. Ya estuve en liza en 2020, aunque finalmente se eligió a Blas Cantó. Hay muchos artistas en España y TVE tiene la última palabra a la hora de elegir al candidato", se limita a responder. En todo caso, no duda en alabar la candidatura de Chanel, quizá su rival en Turín. "Es brutal lo que ella hace sobre el escenario, cantando y bailando a la vez y de esa manera. Su trabajo está al nivel de las más grandes", dice. Por eso, desdeña la cascada de críticas que la representante española ha recibido tras ganar el concurso ante favoritas del público como Rigoberta Bandini o Tanxugueiras. "Siempre hay eurofans que tienen un amor por su artista un poco enfermizo. Mientras se haga con respeto, cualquier opinión es válida. Aunque no se puede olvidar que detrás de cada artista hay una persona que ha trabajado mucho", ha explicado.

En la entrevista, Cristina Ramos ha dado buena muestra de conocer muchos detalles de San Marino, el país al que tal vez le toque defender en mayo en Turín. "Tiene unos 33.000 habitantes y mis amigos italianos me han dicho que hay una torta que se llama 'de las tres torres' que está buenísima", dice entre risas. En pocos días conoceremos si Cristina finalmente logrará su sueño el día de su cumpleaños y se convertirá en la voz de San Marino en Eurovisión.