El enfado de Herrera por los insultos de Teresa Rodríguez a Abascal, entre los vídeos más vistos de la semana

Tremendo cabreo de Herrera por los insultos de Teresa Rodríguez a Abascal

En su monólogo de este jueves, Herrera criticaba duramente las palabras de Teresa Rodríguez recordando el pasado de amenazas que sufrió Santiago Abascal y su familia por parte de ETA. "Escúchame, mona, ¿tú sabes lo que es vivir en el País Vasco con la presión etarra, con los pistoleros de ETA y del entorno de ETA y con toda la cooperación y complicidad de vuestros amigos en los años 80, como vivió Abascal? Como para que ahora te hagas la graciosa llamándole el niño de las pistolas. ¿Tú sabes cuántas pistolas han apuntado a la familia de Abascal durante toda su vida? Esto no deja de ser un desprecio a las víctimas de ETA".

La certera reflexión de Herrera sobre la "mamandurria" de Susana Díaz

En su monólogo de este martes, Herrera ha dejado claro por qué Susana Díaz anima a la gente a protestar. "Esto no lo motan porque Vox esté ahí. Si no hubiera estado Vox, habrían hecho lo mismo. No es por los derechos de la mujer. Piden que se movilicen porque pierden la mamandurria. 'Todos los que llevamos tanto tiempo viviendo de la Junta de Andalucía estamos en peligro. Movilizaros por los derechos de los del PSOE a estar siempre en el poder. Y siempre repartiendo el dinero. Y quedándonoslo. Dónde podemos y cómo podemos'", ha dicho Herrera.

La honesta opinión de Herrera sobre la concentración feminista ante el parlamento andaluz

En su monólogo de este miércoles, Herrera ha dado su sincera opinión sobre esta protesta ante el parlamento andaluz. Para el comunicador, el discurso de investidura de Juanma Moreno Bonilla fue "coherente y moderado". "Por el contrario, tú veías la manifestación a las puertas del Parlamento andaluz liderada por las organizaciones feministas que proliferan por Andalucía - generosamente subvencionadas por la Junta y que ven ahora peligrar esa subvención - y crees que dentro del parlamento había un delincuente agazapado. Alguien que quería salir con un machete rebanando clítoris. Y el discurso de Moreno Bonilla no tenía nada que ver con eso", ha señalado Herrera.

Monedero insulta a los oyentes de COPE y Herrera le responde así

Carlos Herrera ha respondido este lunes a las "lindezas" que el cofundador de Podemos le dedicó a él y a la audiencia de COPE en un vídeo colgado en internet la semana pasada. "¿A que no sabes quién es un fiel devoto tuyo. De esos que se bajan los podcasts, los escuchan una y otra vez, los transcribe... ¡Tu amigo Monedero!", le ha dicho Antonio Naranjo durante el tiempo de tertulia con los oyentes.

Javier Tebas, en El Partidazo de COPE: "España necesitaba una alternativa como VOX"

El presidente de la LFP, Javier Tebas, visitó los estudios de COPE para hablar de la actualidad del fútbol español y sus problemas con Rubiales.