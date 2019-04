¿Cuánto mide el columpio de Heidi?

Tiempo de lectura: 1



Si recuerdas a una pequeña huérfana que vivía en los Alpes suizos junto a su abuelo, quizás no seas tan "millennial" como crees… Heidi era su nombre y le encantaba mecerse en un largo columpio sobre las montañas. ¿Te has preguntado cuánto mediría ese columpio en la vida real? En esta ocasión Ricardo Miranda (@popinteractivo) buscó la respuesta científica para sorprender a María Ruiz (@yosoymariaruiz) y compartirla como todo un maestro de escuela.

Y si de aprender se trata, llega un nuevo Notinútil para darnos cátedra de extravagancia con las historias más insólitas que puedas conocer: como el fin del misterio de los teléfonos de Garfield que llegaron a la costa francesa por más de 30 años, el caso del hombre australiano que demandó a su jefe por acosarlo con pedos, la coincidencia de las nueve enfermeras que han quedado embarazadas al mismo tiempo en un hospital de Portland, Estados Unidos; y el nuevo reto viral que está poniendo a los usuarios de las redes sociales a imitar el sonido de una alarma.

Además, regresa la sección "Naranjo Is The New Black" para contarnos cómo viven los habitantes de Cumbres de Enmedio, un particular pueblo de Huelva, en Andalucía, que apenas tiene 50 habitantes, un alcalde con más de 40 años en el cargo y uno de los pocos "cibers" que sobreviven en España.

También descubriremos qué es la “ciencia del tiempo”, que no tiene nada que ver con maquinas ni viajes al pasado, sino con el momento del día en el que somos más productivos. ¿Eres más de la mañana o lo tuyo es la noche? ¡Sin importar cuál sea tu hora favorita, nunca es muy temprano o demasiado tarde para escuchar La Trastienda de Cope.es con María Ruiz y Ricardo Miranda!

También puedes ver "La Trastienda" de lunes a viernes a las 21:00hs en TRECE.