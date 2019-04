Un total de 12.630 denuncias por desaparición permanecen activas en España con fecha a 31 de diciembre. Son datos que ha ofrecido en 'Imparables' el presidente de la Asociación SOS Desaparecidos, Joaquín Amills, que ha remarcado que se trata de una cifra elevada, pese a que los avances tecnológicos ha permitido reducir esa lista: “Al año recibimos unas 30.000 denuncias, de las cuales quedan sin resolver unas 600 o 700, en torno al 4%. Hace unos años era del 10%. Pese a la mejora, las fuerzas y cuerpos de seguridad necesitan más medios”, subraya Amills.

A día de hoy, continúa siendo un misterio lo ocurrido el pasado 1 de enero en la localidad alicantina de Orihuela Costa. Aquella noche, Henry, de 20 años, abandonó la vivienda en la que residía tras una disputa que mantuvo con su compañero de piso. Los hechos ocurrieron mientras celebraban la Nochevieja. Su cumpleaños fue hace unos días. La madre de Henry, Georgina, está destrozada: “Esperaba tenerlo conmigo en su cumpleaños. Le sigo esperando”, lamenta entre lágrimas.

Carmelo por su parte desapareció hace 29 meses en Canarias. Tenía 65 años. Aquello ocurrió un miércoles, tal y como recuerda su mujer, Pilar: “Ese día libré y me traían a casa una lavadora nueva. Cuando la estaban instalando, faltaba una manguera, y le dije a Carmelo que fuera a un centro comercial a comprarla. Salió de casa sin móvil ni rebeca. Una vez la compró, se disponía a regresar a casa, y a unos 800 metros una vecina le vio por última vez. Desde entonces no sabemos nada de él." No hay día en el que Pilar no piense en lo que pasó, dónde está, si tiene hambre o frío.

Fue el 26 de marzo de 2009 cuando se supo por última vez el paradero de Pedro Matías. Tenía 31 años. Su desaparición se produjo en un barrio de Gijón. Su madre, Rosa, ha perdido la esperanza de encontrarlo con vida. Todo empezó sobre las doce del mediodía, cuando el compañero de trabajo y amigo de Pedro Matías, George, fue a buscarle a casa para tomar una cerveza. A la una de la tarde ambos se despidieron.

La historia de superación de Silvia Flórez

Silvia sufrió un cáncer de mama hace once años, a los 44 años. Mientras se trataba de la enfermedad, nació la idea de crear la Fundación Vipeika. una organización sin ánimo de lucro que trabaja para que los niños que viven en zonas de extrema pobreza, especialmente en el norte de Kenia, tengan una vida digna. Una forma de agradecer lo bien que le había tratado la vida, pese a las adversidades por las que estaba pasando. Y es que muchas veces la generosidad de las personas está ahí, pero necesita de una vivencia dura para dar el paso y lanzarse a colaborar activamente con los que menos tienen