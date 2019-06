Héroes que salvan vidas y la fuerza del torero que pudo quedar tetrapléjico tras una cornada, en 'Imparables'

Todos los años por estas fechas tenemos que lamentar la muerte de personas que pierden la vida en las piscinas o en las playas como consecuencia de los ahogamientos. En las últimas horas, han fallecido una niña de tres años y un adolescente de 14. En 2018, un total de 372 personas murieron ahogados en espacios acuáticos. Suponen 109 menos que en 2017. Un descenso por tanto del 22%, según el Informe Nacional de Ahogamientos que elabora la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. En cualquier caso, es una asignatura en la que tenemos que seguir mejorando. Y ya que hemos sacado este asunto a relucir, ahora que ha comenzado la temporada de piscinas, vamos a contar una historia que ocurrió hace unos días, y que pudo acabar en tragedia.

A sus 35 años, Joaquín es sargento primero de Infantería. Tras seis años destinado en la base militar de Recajo, en las proximidades de Logroño, hace una semana se trasladó a su Asturias natal. Lo que no esperaba es que unos días antes de su marcha, iba a dejar un sello imborrable entre los vecinos de la urbanización en la que residía, después de salvar la vida de un chico de 14 años, que estuvo a punto de morir ahogado en la piscina comunitaria: “Yo estaba tan tranquilo con mi hijo, un vecino amigo mío y su hijo. En un momento dado observé a un crío que se aproximaba a la mitad de la piscina, con cara descompuesta y de preocupación total. Le pregunté qué le ocurría. El chaval pidió ayuda rápidamente. Vimos que había algo flotando, y no nos imaginábamos que podía ser una persona. Cuando vimos que era un chaval, rápidamente sacamos al crío sumergido, que se llama Ismael.”

‘Imparables’ también ha encontrado casos de personas que, por otros motivos, se convirtieron en héroes salvando la vida a personas que estaban en problemas. Algunas historias son verdaderamente escalofriantes. Un total de trece pasajeros estuvieron a punto de perder la vida en una línea de autobús de Málaga el pasado mes de abril. Fue después de que el chófer perdiera el conocimiento como consecuencia de una parada cardiorrespiratoria, lo que hizo que perdiera el control del vehículo que conducía al mantener el pie encima del acelerador. El caos se desató por unos segundos en uno de los barrios por donde la línea hacía la ruta. Choques en una decena de vehículos, árboles, farolas… los pasajeros pensaban que no saldrían de aquello con vida. Fue un milagro que apenas hubiera daños personales de consideración.

Finalmente, entre tres personas lograron arrancar el pie del conductor del acelerador. Una vez consiguieron frenar el autobús, tendieron en el pasillo al chófer. La prioridad era ya su reanimación. Por suerte, entre los pasajeros se hallaba el pediatra Francisco Luis y una médica de familia, que le practicaron al conductor la Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

Francisco Luis, que aquella mañana se dirigía al centro de salud San Andrés-Torcal, donde atiende cada día a sus pacientes, asegura en ‘Imparables’ que vivió verdaderos momentos de pánico: “En el momento en el que se producían los choques, no pensaba nada. No fui consciente del peligro en el que estaba. Miré qué le pasaba al conductor sin más. Mientras, los golpes, los ruidos y los gritos se iban sucediendo. No fue hasta pasada las horas cuando me vinieron a la mente aquellas imágenes y sonidos.”

La historia de superación de un torero que quedó tetrapléjico tras una espectacular cogida

No fue hasta el pasado mes de marzo cuando Manolo Vanegas, de 25 años, abandonó el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde permaneció ingresado durante ocho meses, después de que en mayo de 2018 sufriera una grave lesión cervical durante un entrenamiento en la plaza de toros de Ledesma. El diestro, de origen venezolano, ha recuperado en este tiempo un 70% de la movilidad en sus extremidades tras la lesión que sufrió en las vértebras C3 y C4. Desde noviembre ya puede caminar solo.

El torero recibió hace unos días un cálido homenaje por parte de la afición de Vic-Fezensac, antes del inicio de la corrida celebrada en la localidad francesa. Vanegas tomó la alternativa en esta plaza el 5 de junio de 2017 de manos de Curro Díaz con Juan Bautista como testigo. Con 16 años dejó a su familia en Venezuela para trasladarse a España para alcanzar su sueño: ser torero: “A día de hoy estoy bien. Cada día voy mejorando, pero la recuperación está siendo lenta y dura. No me puedo quejar, porque me mantengo en pie, y eso ya es un gran logro.”