Familias arruinadas por una estafa y la entrevista con el alma del Grupo Risa, en 'Imparables'

En 'Imparables' nos hemos hecho eco de un problema que, por desgracia, está arruinando a cientos de familias en España. Hablamos de los préstamos fraudulentos. Y es que es posible que tu, en algún momento, hayas necesitado pedir un crédito para comprar un coche, un piso, salir de un apuro, enfin de todo. Y en lugar de acudir a un banco, recurres a los llamados prestamistas.

Unas 200 personas se han visto afectadas hasta el momento en Valencia por un tipo de préstamo fraudulento, en el que el 'modus operandi' siempre se repite. El prestamista, con la presunta connivencia de un notario, traslada al cliente a la notaría para firmar el préstamo por una cantidad inferior a la que realmente está contratando. Unos préstamos donde el prestatario avala con su vivienda, motivo por el que la mayor parte de los afectados acaban por perder su inmueble.

El abogado Fernando Medina, perteneciente al Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, se encuentra defendiendo en estos momentos a un matrimonio octogenario afectado por esta estafa, y que podría provocar que en apenas un mes pierdan su vivienda. Todo comenzó cuando la hija del matrimonio solicitó un préstamo de 6.000 euros para casarse. Los avalistas fueron sus padres. Realmente lo que firmó fue una doble hipoteca de 15.000 euros cada una, tal y como explica su abogado.

Por su parte, Eliana reside en Madrid, aunque sus orígenes son sudamericanos. Hace apenas un mes y medio, fue víctima de una estafa por parte de un prestamista. Solicitó un crédito de 13.000 euros a su banco. Era urgente, ya que con ello podría atender las necesidades de su hija, una menor que padece una enfermedad rara, con una discapacidad reconocida del 80%. Esos días, llegó a sus manos el anuncio de una empresa que ofrecía créditos rápidos: “cuando acudí al prestamista, envié los mismos documentos que al banco, y a los dos días se pusieron en contacto conmigo para informarme que me habían concedido los 13.000 euros, incluso con opción a 15.000. El empleado que me atendió, me explicó que debía abonar previamente una cantidad de 250 euros. Era una especie de comisión que se llevaba la empresa, pero el crédito ya estaba aprobado.”

No están mejor las cosas para los padres de Alba, que perdieron su empleo hace varios años. Económicamente no andan muy boyantes. Por ello, decidieron vender el piso en el que residen de Talavera. En ese momento, la trabajadora de la inmobiliaria les puso en contacto con un prestamista de Madrid. Ambas partes sellaron un acuerdo para la concesión de un crédito: “en el contrato no se apreciaba letra pequeña, pero mis padres todos los meses devolvían más dinero del que recibían del prestamista. Tres años más tarde supimos que lo que realmente firmaron fue un contrato de compraventa del inmueble.”

Fernando Echevarría, el alma del Grupo Risa

Es el hombre de las mil voces. Algunos incluso han llegado a pensar que García había vuelto a la radio, o que el propio José Ramón de la Morena había fichado por COPE. Pero no os dejéis engañar. Es un impostor, aunque lo cierto es que lo clava. Tiene un oído muy fino, algo propio de las personas invidentes. Es Fernando Echevarría, miembro del Grupo Risa. Desde hace casi tres décadas, nos alegra el día junto a Miner y a Óscar Blanco.

Mientras prepara sus próximas intervenciones en 'Herrera en COPE', 'El Partidazo' o 'La noche del Grupo Risa', nos ha hecho un hueco para atender al equipo de 'Imparables' para conocer su lado humano, cómo ha logrado superar los obstáculos que le ha ido presentando la vida y, por qué no, para echarnos unas risas junto a él.