Conocemos los entresijos de Eurovisión con el enviado especial del Grupo Cope a Tel Aviv, Javier Escartín

En 'Imparables' nos hemos acercado hasta Tel Sviv, para conocer cómo se viven los días previos al Festival de Eurovisión, que se celebra este sábado 18 de mayo. En representación de España acude a esta cita anual el ex triunfito Miki con su tema 'La Venda'. En los ensayos previos, la actuación de Miki y su puesta en escena está generando buenas impresiones y críticas generosas entre la opinión pública. Una puesta en escena que en esta edición va a ser atrevida, a cargo del griego Fokas Evangelinos. El escenario de Tel Aviv se rellenará con enormes cubos que imitarán a seis estancias de una casa por las que irá pasando el cantante contagiando la alegría y tirando vendas.

El enviado especial del Grupo Cope, Javier Escartín, ha comentado que “la puesta en escena generó cierta división de opiniones, sobre todo por la presencia de 'Paco', la marioneta que forma parte de la actuación, que no convence a todos, pero la delegación española está satisfecha y apuesta por esta escenografía.”

La delegación está muy unida este año en torno a la candidatura. El viento está de cara y se puede hacer un buen papel, aunque Escartín mantiene sus dudas: “Personalmente no me convence la puesta en escena, no estoy seguro de que vaya a funcionar. No se si Miki será capaz de imprimir esa alegría con tanto envoltorio.”

En la porra particular de 'Imparables', Fran Simón apuesta por Suecia como ganador y que España quedará entre los quince primeros. José es más optimista, y cree que España obtendrá un magnífico resultado, quedando entre los diez mejores, pero el gato al agua se lo llevará Suecia. Escartín ve un festival este año muy abierto, “en el que los Países Bajos lidera aún las apuestas, aunque no descarta que Rusia o Francia puedan dar finalmente el campanazo.” Las respuestas, el 18 de mayo ya bien la entrada la madrugada.