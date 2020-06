Tus series y películas de policías, en peligro: el Black Lives Matter termina con 30 años de 'COPS'

La desaparición de 'Lo que el viento se llevó' de la parrilla de HBO Max ya no es la única baja tras las protestas del Black Lives Matter en Estados Unidos: Paramount Network ha terminado por cancelar, tras más de 30 años de emisión, la emblemática serie 'COPS'. Un artículo del prestigioso diario Washington Post a principios de semana puede terminar siendo una debacle para los amantes de las series y películas basadas en trabajos policiales, después de que pidiera el cese “inmediato” de todas las producciones de Hollywood temáticas. Podría ser un artículo más de opinión si no fuera por que, expresamente, solicitaba de manera premonitoria el fin del docureality “COPS”.

No obstante, se trata de una serie polémica en las tres décadas de duración en la que relataba, al estilo cámara en mano, las andanzas de varias patrullas de policía de Estados Unidos. A la cancelación de esta serie podrían seguirle la innumerable ristra de producciones televisivas y de la gran pantalla centradas en agentes de la ley, como 'Blue Bloods', 'Chicago PD' o 'Ley y Orden'. Todo ello a raíz de las protestas por la muerte de George Floyd a manos de un policía que presionó su cuello con su rodilla durante un arresto, impidiéndole respirar.

El artículo del Washington Post

Firmado por Alyssa Rosenberg, un artículo del Washington Post a finales de la semana pasada pedía abiertamente: “Cancelad todas las series y películas de policía. Ahora”. “Hollywood ha estado colaborando con los departamentos de policía, contando historias que blanquean tiroteos de policías blancos y enaltecen al estilo de policía héroe de acción por encima del trabajo menos dramático y más duro que supone construir relaciones entre las mismas comunidades que en realidad deben proteger y servir”.

El artículo va más allá y considera que el trabajo del policía es en realidad mucho menos efectivo que el que se ve en la pequeña o gran pantalla. “El resultado es una adicción a historias que representan a los departamentos de policía como más efectivos de lo que en realidad son; el crimen está más presente que en la realidad; y el uso de la fuerza policial está constantemente justificado”, explica. “Siempre hay huecos entre la realidad y la ficción, pero teniendo en cuenta lo que se ha convertido la policía en América, la versión de Hollywood parece menos fantasía y más complicidad”.

Hollywood hace caso y cancela 'COPS'

Un artículo que ha tenido tal impacto entre las redes sociales que las propias productoras han entrado en pánico y han empezado a pulsar el botón rojo. Especialmente se hace mención en el artículo al docureality “COPS”, en antena desde 1989, la serie acompaña a varias patrullas policiales en su ejercicio cotidiano de protección de las comunidades. Y es que “COPS” no ha estado ausente de polémica en los últimos años, en los que se le acusaba de fomentar continuamente la imagen de la sociedad negra como la principal autora de los crímenes de Estados Unidos, además de brindar una imagen devaluada de ciertos barrios raciales.

Ha sido la primera en caer. Sin embargo, si atendemos a los precedentes de otros movimientos como el #meToo sabemos que en Hollywood no tarda en cundir el pánico y el afán por no quedarse atrás en políticas empresariales. No deberíamos extrañarnos si, en las próximas semanas, nuestra serie de televisión favorita cae víctima de que la cadena esté más preocupada en no perder cierto target de audiencia o de ver dañada su imagen corporativa, que en producir verdadero contenido de calidad.