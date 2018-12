¿Una Navidad sin muchos gastos? Sí, es posible

Tiempo de lectura: 1



Nos encanta oírla decir que es posible planificar por ejemplo los regalos que son uno de los gastos por excelencia en estas fechas. Las listas de regalos de cosas innecesarias seguro que no son un objetivo, por eso es tan importante que hagas regalos pensando en lo que necesita esa persona a la que quieres sorprender. Y no tienen porqué ser regalos caros, en el precio no está el valor.

En cuanto a los niños es mejor enseñarles desde que son pequeños que no necesitan tantas cosas y dosificar el número de regalos que reciben puede ser una gran idea. Solo un regalo por casa les hará valorar más ese regalo con el que por otro lado van a poder jugar porque no tienen un exceso de juguetes.

Y ni que decir tiene que en torno a la mesa es muy importante que no desperdiciemos mucha comida. ¿Te comes en realidad todo lo que planeas? Comerse las sobras durante días no es lo más agradable del mundo y sin embargo, ¿por qué todos los años lo hacemos?. Prepara comida que puedas congelar y consumir en otro momento.