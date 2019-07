La naprotecnología, una alternativa natural a la fecundación in vitro y los mejores libros para tu familia

En España las parejas que acuden a la fecundación artificial es cinco veces superior a la del resto de Eruopa. La mujer llega a la maternidad a edades más avanzadas y la dificultad para engendrar se complica. No hay duda que la fecundación invitro es un negocio por lo que los hospitales que la practican no ahondan en los problemas que impiden esa fertilidad.

Desde hace mucho tiempo existe la Naprotecnología es una ciencia médica natural mucho más respetuosa con la salud de la mujer, que acompaña además a la pareja en el proceso. Hasta ahora las parejas tienen acceso a estos tratamientos en muy pocos centros, el COF de Getafe es uno de los pioneros en España en llevarlo a cabo donde se realiza un acompañamiento integral a la pareja con una alto porcentaje de éxito. Comienzan a aparecer más recursos. Hemos descubierto Fertilitas, que ofrece una alternativa natural a la fecundación in vitro.

Además Beatriz Millán viene con muchas recomendaciones pero vamos a empezar con algunos consejos para que las vacaciones de verano también sean un momento de coger con ganas la lectura y que se convierta en hábito de cara al nuevo curso.

Algunas familias eligen hacer un regalo de cara a las vacaciones, así que por qué no aprovechar par visitar una librería y elegir un regalo con letras. O plantearlo al revés, regalar una experiencia por cada 3 libros leídos por ejemplo. Unas entradas al cine, o al parque de atracciones… no como “chantaje” si no como un punto para motivarles si la lectura se les hace cuesta arriba.

Cada niña y niño son un mundo en cuanto a gustos lectores, así que podemos ofrecerles varias alternativas. Por ejemplo, si están muy interesados en los deportes, ofrecerles la lectura de alguna biografía de deportistas conocidos, para que sepan un poco más del esfuerzo que hay detrás del éxito. No te pierdas los libros que recomienda Beatriz Millán, @beatrizmillan, en esta nueva entrega de Hablar en familia, edición verano. Dale al Play.