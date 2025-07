La contundente respuesta de Saúl al ser preguntado por la exigencia en el Atlético: "Cada vez tienen menos excusas"

Joseba Larrañaga entrevistó este miércoles en El Partidazo de COPE a Saúl Ñíguez, que el pasado 23 de julio finalizó su etapa como jugador del Atlético de Madrid y empezó una nueva aventura en Brasil, en el Flamengo.

El centrocampista disputó 427 partidos con la camiseta del equipo rojiblanco y en una emotiva carta se despidió de la afición colchonera. Aunque en Río de Janeiro se reencontrará con viejos conocidos como Filipe Luis, quien será su entrenador, o Samu Lino.

Saúl Ñíguez en un entrenamiento con el Flamengo

SAÚL DA POR BUENA LA TEMPORADA DEL ATLÉTICO

Saúl, al también quiso analizar la temporada que hizo el conjunto rojiblanco el año pasado. "Hicieron una temporada muy buena. Y al final, hay una línea muy fina entre ganar o perder. Ganaron 15 partidos seguidos, pero vino ese mes decisivo y por diferentes circunstancias se cayeron. Pero el año no fue realmente malo, como algunos lo pintan. Fue un año bueno en el que el Atlético estuvo cerca de ganar", explicaba.

El centrocampista analizó la figura de Simeone y dijo: "Mientras mantenga esa ilusión y esa pasión, tendrá cuerda para rato. Muchas veces me han dicho que su mensaje no llega al jugador, pero a mí en los 10 años con él el mensaje siempre me ha calado porque consigue transmitirlo con ese don que tiene".

EFE EVE6411. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 23/06/2025.- El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, reacciona este lunes, a un partido del Mundial de Clubes entre el Atlético de Madrid y Botafogo en el estadio Rose Bowl en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/Ángel Colmenares

SAÚL, Y LA EXIGENCIA DEL ATLÉTICO

Y durante la entrevista, Juan Gato también preguntó a Saúl sobre la exigencia del equipo rojiblanco. Y el futbolista fue muy contundente con su respuesta.

"Yo viví un año en el que pensé que se le estaba acabando la energía, pero pegó otro subidón y 'el Cholo' estará en el Atlético hasta que él quiera", señalaba.

Y para finalizar, agregaba: "Cada vez invierten más en fichajes y cada vez tienen menos excusas. El año pasado invirtieron 200 millones de euros y este año creo que otros 200 y no pueden poner la excusa de que Saúl u otro jugador cobra mucho. Y la realidad es esa, el Atlético está gastando lo mismo que todos los grandes equipos y debe competir por todo".

