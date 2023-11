La decisión de una hostelera de El Hierro con los migrantes que llegaron un 25 de diciembre: "En el suelo"

Este martes Salvamento Marítimo rescataba en aguas próximas a Fuerteventura y Gran Canaria a 106 inmigrantes, 46 hombres y una mujer magrebíes que viajaban en una neumática, 53 hombres que iban a bordo de una segunda zódiac y seis subsaharianos más que navegaban en un cayuco. El problema de la inmigración sigue presente en España en los días en los que COPE te está contando 'El drama de llegar a Europa'. En el segundo episodio de este pódcast, es Alberto Herrera quien escucha historias como la de Lorena, una hostelera de El Hierro.

Este capítulo desgrana como, después de 4 días de travesía, Francis es rescatado. Ha sobrevivido a una tormenta eléctrica. Él y sus 41 compañeros. Entre ellos, 4 niños. Después de 4 días tocan tierra. Fuerteventura. Lo primero que hace es llamar a su madre para que sepa que está vivo. Lo segundo, enfrentarse a la realidad. Ahí comenzará otro largo camino. Carlos Herrera y Alberto Herrera recorren Canarias para conocer las historias de este gran éxodo que ha roto todos los récords en 2023. Un goteo que no cesa y que ha convertido El Hierro en la Lampedusa española.

La decisión de una hostelera

Alberto Herrera fue testigo de cómo, "en cada esquina y en cada rincón", El Hierro "está sellado con grandes dosis de solidaridad". "A escasos metros del puerto, los vecinos me insisten en algo, en que debo conocer Casa Juan", relata en el pódcast, y, para ello, sube "una pequeña cuesta desde donde se ve el muelle de La Retina": "Casa Juan es un restaurante tradicional canario, se puede comer buen pescado, algo de marisco, papas, tiene una zona residencial de edificios pequeños, cuatro mesas en la terraza y otras diez en el interior. No es un local grande, pero les llega bien para vivir".

Hay algo que no les permitió vivir. "La pandemia fue un golpe durísimo para su dueña, para Lorena", continúa explicando Alberto Herrera, "tuvieron que cerrar durante los meses duros del coronavirus": "Las navidades de 2020 parecía que serían buenas, pero el repunte de casos les dejó claro que no iban a recuperar nada de lo perdido. ¿Qué hizo Lorena? Pues en lugar de cerrar su negocio a cal y canto, decidió ofrecerse voluntaria. ¿Para qué? Pues para dar de comer a los migrantes que llegaban a las costas".

"En el suelo"

"En pleno mes de diciembre, el goteo de pateras continuaba", sigue exponiendo Alberto Herrera en el pódcast, "pidieron voluntarios y ella ofreció su restaurante", como le relata al comunicador: "Yo me había apuntado anteriormente sin saber que eso se pagaba ni nada para darles de comer hasta que se los llevaran o algo. No sabía cómo funcionaba muy bien. Dije, como hay poco trabajo, déjame mirarlo y te digo. Pues al momento le dije que sí". "Así fue como le asignaron una de las tres pateras que llegaron a El Hierro durante esos días", revela el presentador.





Alberto Herrera desvela que "el restaurante de Lorena se encargaba de dar de comer al cayuco que llegó el 25 de diciembre". Así lo cuenta la protagonista: "Hacía mucho frío, es diciembre, con mantas rojas de Cruz Roja, botados en el suelo, durmiendo, comiendo... Pues yo me reúno con el Ayuntamiento de El Pinar y se vuelcan conmigo. Me dan burras, me dan tablas, les hago sus mesas... Así los tengo un poquito más aseados con la Cruz Roja". Lorena decidió montar su restaurante improvisando para dar desayunos, comidas y cenas. No contaba con que le pagarían, pero le dicen que sí y eso se convierte en su primer regalo de Navidad.