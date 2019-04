30 años del 'Doolittle' de los Pixies: el álbum que allana el camino del rock alternativo de los 90

Lanzado en abril de 1989, el segundo álbum de los bostonianos consolida una propuesta de sonido menos cruda y más accesible que su predecesor, el Surfer Rosa. El enfoque más cuidadoso de las composiciones de Black Francis, unido al trabajo del productor Gil Norton, dan forma a un sonido que pocos años después sería influyente en bandas como Nirvana.

Charles Thompson, alias Black Francis, estaba nervioso. Esa madrugada, los policías de carretera le habían ordenado detenerse para un control, mientras conducía por Texas, cerca de la frontera con México. El músico tenía razones para estar inquieto, pues recordó que tenía una bolsa con marihuana en el estuche de la guitarra que llevaba en el maletero. Muy tenso, intenta mantener la calma mientras el jefe de la patrulla se le acerca. Este le mira fijo un momento, y luego le dice: “Oye, ¿a ti no te he visto en MTV?”. Sorprendido, le responde: “Sí, oficial, estoy en una banda que se llama The Pixies”.

A los pocos minutos, los policías sacan unas cámaras polaroid y le piden tomarse unas fotografías junto a él, cuan estrella de rock. Luego le dejaron continuar sin revisión. En ese momento, Francis comprendió el alcance que el grupo estaba consiguiendo gracias al disco que habían lanzado hacía poco tiempo atrás, en abril de 1989, Doolittle.

Para finales de ese año, el segundo álbum del conjunto que por esos días completaban Kim Deal, Joey Santiago y David Lovering, ya tenía dos singles con alta rotación en la MTV. Uno de esos sencillos logró el premio 'Single del año' de la revista inglesa Melody Maker. Mientras, la Rolling Stone la colocó en el lugar cinco de su lista. No es casualidad, pues estos temas destacaban por una sonoridad limpia y su rápido gancho gracias a sus estribillos pegadizos.

Hay un acuerdo consensuado en reconocer a 'Doolittle' como la obra maestra de los Pixies. Se tiende a sobrevalorar el disco debut de una banda, pero no pasa lo mismo en este caso si echamos un vistazo a este segundo trabajo.

El productor británico Gil Norton se sentó con Black Francis, mientras este, con una guitarra acústica, tocaba sus canciones. Casi todas de muy corta duración, pero esa era la esencia explosiva de los Pixies. Si pasa de los dos minutos una canción de los Pixies se está haciendo demasiado larga, llegó a decir Norton.

Norton intentaba animarlos a poner coros y extender las canciones con introducciones y otros medios. Pero un día fueron a dar un paseo a Tower Records. Black Francis tomó los grandes éxitos de Buddy Holly y le dijo a Norton que mirara los tiempos en esas canciones. Eran alrededor de un minuto treinta. Estos nuevos temas eran cortos, precisos y de vocación pop. Marcaban un fuerte contraste respecto al material más distorsionado y agresivo que los de Boston habían grabado para el Surfer Rosa, con Steve Albini en la producción.

Los Pixies ya tenían un acuerdo de distribución con la discográfica Elektra en Estados Unidos. Bastaba con que crearan un puñado de buenos temas y que el productor repitiera la fórmula del debut. Pero Francis tenía otros planes al respecto. Tan productiva fue la relación con Gil Norton, que el de Liverpool continuó su labor en los siguientes discos –Bossanova y Trompe le Monde– hasta la ruptura del grupo en 1993.

Es 1990. Durante la estancia de Nirvana en Londres, en una pausa de la gira por Inglaterra, Kurt Cobain decide ir a un concierto de los Pixies. A los pocos días, logra contactar con el mánager de la agrupación, y acuerdan reunirse. No se trataba tanto de un fan, sino de un estudioso de la banda. Era evidente que sentía un profundo respeto por lo que hacían. No paró de hablar de ellos. La influencia del cuarteto en los de Seattle era totalmente evidente en el plano musical.

En 'Doolittle' afinan la dinámica de los ambientes más calmados con ambientes más ruidosos, que explotaban y volvían a la calma. Nirvana, desde su percepción la describe como LOUD-QUIET-LOUD. Así afirma Kurt Cobain cómo les gusta componer canciones. Era como una suerte de tributo. Posiblemente, el gran éxito de Nirvana a nivel comercial es el más claro ejemplo de su intento por querer emular el estilo de los Pixies.

Algo que en ningún momento oculta Kurt Cobain, que adoraba a los de Boston. La diferencia de sonido en los primeros discos de los bostonianos también fue relevante a la hora de tomar decisiones por parte de los integrantes de Nirvana. Albini fue el elegido para estar en el tercer y último disco de estudio del trío, In Utero (1993).Grabado entre el 31 de octubre y el 23 de noviembre de 1988, Doolittle supuso una consolidación de la forma de composición que proponía el grupo.

“Una canción tenía que ser portátil. No querían 15 partes de guitarra, porque no podían tocarlas en vivo. Así que, como productor, era a lo que tenía que atenerme”, dice Norton. “Estaba el bajo, la batería y dos guitarras. Y luego, las voces. Ya que teníamos menos de tres semanas para grabar, la mayor parte de Doolittle era una canción al día, y nos las arreglamos para mantener eso". Francis continúa con ciertos temas que había esbozado en Surfer Rosa, como la muerte, las imágenes surrealistas y las referencias a la Biblia.

Este LP es clave para comprender el auge del rock alternativo a comienzos de los noventa. Pixies hizo cosas que son tan importantes como las que hizo Jane’s Addiction. Quizá en un nivel un poco más comercial, que también abrió una puerta a una cultura indie noventera con un trabajo sofisticado.

En parte, ahí está una de las cualidades innatas del trabajo de los Pixies: la capacidad que tiene de pasar de 0 a 100 en un solo segundo. También, de gritar a pleno pulmón si se tercia la ocasión, porque predominan los impulsos, el instinto animal ante un producto redondo y de calidad. Si los temas se consumen en menos de dos minutos, no hay necesidad de alargar. 'Doolittle' es la fugacidad del rock en su máxima expresión. Esa expresión que tanto se echa de menos hoy en día.