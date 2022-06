De Música Ligera: "La Ventanita"

¿Te sabes las ocho provincias andaluzas? Verás que como antes de que te acuerdes de todas, yo te he contado todo lo que va a sonar esta manera en De Música Ligera. 3, 2, 1… The Mars Volta, Jero Romero, Two Door Cinema Club, Lisasinson, Ballena, El Buen Hijo, Kitai, Willy Tornado, Baiuca con Xoel López, Venturi, Las Petunias, Gorillaz con Thundercat, Ankli y Wisemen Project con Suu. ¿Que? ¿Huelva? Todos te lo perdonamos. lo que es imperdonable es que no hayas dado ya al Play para escuchar la mejor música posible.